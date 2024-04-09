Додайте цей копійчаний засіб в воду і килим стане як новий: секрет турецьких господинь

Турецькі господині ніколи не здають килими в хімчистку. Вони освіжають їх за допомогою дуже дешевого засобу. Килими в Туреччині дуже популярні та є незамінним атрибутом в інтер’єрі. Більше того, майже в кожному турецькому домі змінюють килими залежно від сезону. Тож тамтешні господині знають як доглядати за килимами та не збанкрутувати на послугах хімчистки.

Спеціальний склад, але дуже простий

Виявляється, купувати спеціальні хімічні засоби теж не потрібно. Достатньо взяти кілька простих інгредієнтів. які є в кожній домівці. Отож, для приготування робочої суміші потрібно взяти такі інгредієнти:

пральний порошок, краще для прання дитячих речей — 1-2 столові ложки, можна замінити рідким гелем для прання *3-4 ложки;

нашатирний спирт — одна столова ложка;

тепла вода — один літр.

Як відчистити килими за допомогою цих компонентів

Щоб повернути свіжість вашим килимам, потрібно приготувати суміш із вище зазначених компонентів. Далі дійте за інструкцією:

добре перемішайте інгредієнти, щоб пральний порошок повністю розчинився в воді;

суміш потрібно перелити в розпилювач;

готовий розчин наносять на килим, особливу увагу потрібно приділити ділянкам з плямами;

залиште килим в такому вигляді приблизно на 30 хвилин;

після цього пройдіться по килиму вологою ганчіркою, краще двічі.

Далі залишається дочекатися поки килим висохне. Ви точно помітите значну різницю.

Раніше українкам розповіли, яким засобом категорично заборонено чистити плями на килимі. Мова йде про засоби для миття посуду, їх частот використовують як екстрений засіб для видалення плям з килима. Спочатку здаватиметься, що мийний засіб допоміг позбутися плями, але вже через кілька тижнів ви помітите, як на місці застосування починає налипати бруд. Річ у тому, що мийний засіб вкрай складно добре змити, тож в місці застосування буде липкий слід, який і притягуватиме забруднення.