Украинским пенсионерам дадут скидку 20% на покупку продуктов: названы условия

Пенсионеры смогут покупать продукты со скидкой 20%. Предложение буду действительно в течение девяти месяцев, то есть до конца этого года.

Речь идет о совместной акции торговой сети VARUS и OTP Bank. Акция продлится до 31 января 2025 года.

Детали

Гарантированная скидка на продукты будет предоставляться при покупках в супермаркетах VARUS. Обязательное условие для получения скидки – расчет картой “Особливая” от OTP Bank.

Предложение распространяется на всех украинцев пенсионного возраста, то есть местных жителей многих регионов Украины и лиц из числа внутренних переселенцев.

Условия участия в акции ограничены. Получить денежную помощь могут те пенсионеры, которые:

являются клиентами OTP Bank;

покупают продукты в торговой сети VARUS;

рассчитываются платежной картой “Особливая”.

Скидка в размере 20% предоставляется на все товары, кроме спиртных напитков, табачных изделий, а также подарочных сертификатов, которые предлагают в этой сети супермаркетов.

Если выполнить вышеуказанные условия участия в акции, то можно каждый раз получить неплохую скидку – 20% от суммы покупки. То есть за каждую тысячу гривен покупатель получит кэшбек в размере 200 гривен.

Единственный минус этой акции – невозможность принимать участие тем пенсионерам, вблизи которых нет супермаркетов сети VARUS

Напомним, что в июне этого года десятки тысяч пенсионеров получат приличную прибавку по пенсии. Речь идет о работающих пенсионерах. Фактически индексация их пенсий происходила еще в марте, но из-за особенностей уплаты единого социального взноса рассчитать сумму надбавки станет возможно лишь в конце мая, когда в Пенсионный фонд Украины будут переданы отчетные данные за первый квартал 2024 года.

Надбавку получат лица, достигшие пенсионного возраста, имеющие полный стаж и получившие еще минимум 24 месяца страхового стажа за время работы. Добавим, что средний размер надбавки для неработающих пенсионеров составил 300 гривен.