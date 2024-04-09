Українським пенсіонерам дадуть знижку 20% на покупку продуктів: названо умови

Пенсіонери зможуть купувати продукти зі знижкою 20%. Пропозиція буду дійсна протягом дев’яти місяців, тобто до кінця цього року.

Мова йде про спільну акцію торгової мережі VARUS та OTP Bank. Акція триватиме до 31 січня 2025 року..

Деталі

Гарантована знижка на продукти буде надаватися при покупках в супермаркетах VARUS. Обов’язкова умова для отримання знижки — розрахунок карткою “Особлива” від OTP Bank.

Пропозиція поширюється на всіх українців пенсійного віку, тобто місцевих жителів багатьох регіонів України та осіб з-поміж внутрішніх переселенців.

Умови участі в акції обмежені. Отримати грошову допомогу можуть ті пенсіонери, які:

є клієнтами OTP Bank;

купують продукти в торговій мережі VARUS;

розраховуються платіжною карткою “Особлива”.

Знижка у розмірі 20% надається на всі товари, крім спиртних напоїв, тютюнових виробів, а також подарункових сертифікатів, які пропонують в цій мережі супермаркетів.

Якщо виконати вище зазначені умови участі в акції, то можна щоразу отримати непогану знижку — 20% від суми покупки. Тобто за кожну тисячу гривень покупець отримає кешбек у розмірі 200 гривень.

Єдиний мінус цієї акції — неможливість приймати участь тим пенсіонерам, поблизу яких немає супермаркетів мережі VARUS

Нагадаємо, що в червні цього року десятки тисяч пенсіонерів отримають пристойну надбавку по пенсії. Мова йде про працюючих пенсіонерів. Фактично індексація їх пенсій відбувалася ще в березні, але через особливості сплати єдиного соціального внеску розрахувати суму надбавки стане можливо лише наприкінці травня, коли в Пенсійний фонд України будуть передані звітні дані за перший квартал 2024 року.

Надбавку отримають особи, які досягли пенсійного віку, мають повний стаж та здобули ще мінімум 24 місяці страхового стажу за час роботи. Додамо, що середній розмір надбавки для непрацюючих пенсіонерів склав 300 гривень.