Учителям существенно пересчитали заработные платы: обещают, что это повышение не окончательное

В Украине педагоги, работники культуры и медицины давно жалуются на то, что их зарплаты одни из самых маленьких на рынке труда. И это при том, что эти профессии одни из самых важных и нужных. Допустим учитель, что только окончил университет может претендовать на минимальную зарплату, которая с апреля 2024 года выросла до 8000 гривен. Однако это очень мало, поэтому молодежь неохотно выбирает данную профессию, или ищет работу в частных образовательных центрах, занимается репетиторством и т.д. Однако сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону. Зарплаты учителям повысили и готовятся повысить их еще раз.

С апреля стартовал второй этап повышения

Об этом заявили в министерстве образования и науки Украины. С 1 апреля 2024 г. начинается второй этап повышения зарплат для учителей. По результатам этого повышения средняя зарплата учителя должна составлять 16 000 гривен, что на 21% больше, чем было раньше. Также средняя зарплата учителя высшей категории должна вырасти до 17 400 гривен.

Обновленные зарплаты учителям придут уже в мае. Это повышение было предусмотрено и заложено в бюджет на 2024 год.

“Мы хотим сделать ставку учителя более массивной в общем теле заработной платы. При этом чтобы было несколько надбавок понятных, потому что сегодня для учителей существует около 60 надбавок, и сам учитель часто не понимает, как формируется его зарплата“, — отметил министр образования и науки Оксен Лесной.

В Украине зарплаты очень разнятся

Сегодня рынок труда чрезвычайно разнообразен. Высокие заработные платы обещают не только айтишникам. К примеру, хорошо зарабатывать могут риэлторы, менеджеры по продажам. Такие предложения регулярно появляются на досках объявлений и обещают до 50 000 и более гривен в месяц. Хорошо платят и тем, кто владеет каким-нибудь иностранным языком. Таким людям предлагают работу переводчиков, или же онлайн-консультантов. Водители могут зарабатывать от 30 000 гривен и больше.