Вчителям суттєво перерахували заробітні плати: обіцяють, що це підвищення не остаточне

В Україні освітяни, працівники культури та медицини давно скаржаться на те, що їхні зарплати одні з найменших на ринку праці. І це при тому, що ці професії одні з найважливіших і найпотрібніших. Допустимо вчитель, який тільки закінчив університет може претендувати на мінімальну зарплату, яка з квітня 2024 зросла до 8000 гривень. Однак це дуже мало, тож молодь дуже неохоче обирає дану професію, або ж шукає роботу у приватних освітніх центрах, займається репетиторством тощо. Однак наразі ситуація почала змінюватися у кращу сторону. Зарплати вчителям підвищили й готуються підвищити ще раз.

З квітня стартував другий етап підвищення

Про це заявили у Міністерстві освіти та науки України. З 1 квітня 2024 року починається другий етап підвищення зарплат для вчителів. За результатами цього підвищення середня зарплата вчителя має становити 16 000 гривень, що на 21% більше ніж було раніше. Також, середня зарплата вчителя вищої категорії має зрости до 17 400 гривень.

Оновлені зарплати вчителям прийдуть вже у травні. Це підвищення було передбачене завчасно та закладене у бюджет на 2024 рік.

“Ми хочемо зробити ставку вчителя масивнішою в загальному тілі заробітної плати. При цьому, щоб було кілька надбавок зрозумілих, тому що сьогодні для вчителів існує близько 60 надбавок, і сам вчитель часто не розуміє, як формується його зарплата“, – зазначив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

В Україні зарплати дуже різняться

Сьогодні ринок праці надзвичайно різноманітний. Високі заробітні плати обіцяють не лише айтівцям. Наприклад, гарно заробляти можуть рієлтори, менеджери з продажу. Такі пропозиції регулярно з’являються на дошках оголошень й пошуковцям обіцяють до 50 000 і більше гривень у місяць. Гарно платять й тим, хто володіє якоюсь іноземною мовою. Таким людям пропонують роботу перекладачів, або ж онлайн-консультантів. Водії можуть заробляти від 30 000 гривень і більше.