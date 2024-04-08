В Украине резко увеличилось число вакансий, где людям без опыта готовы платить 30 000 гривен: кого ищут

Если в начале войны был большой дефицит вакансий, то сейчас на третий год полномасштабного вторжения ситуация совершенно противоположная. Теперь наоборот работа есть, а вот работников не хватает. Многие украинцы выехали заграницу, множество мужчин мобилизовано в ряды ВСУ, также немалую долю рынка занимают отдаленные профессии, которые охотно овладевает молодежь. В результате есть нехватка людей, которые могли бы работать в сферах обслуживания или на предприятиях. Ситуация настолько критична, что работодатели готовы трудоустраивать людей без опыта и обучать их, а еще платить зарплату около 30 000 гривен.

Кого ищут?

Подобные вакансии можно найти в разных областях деятельности. Например, по состоянию на сегодняшний день на популярных сайтах по поиску работы есть следующие предложения:

Вакансия комплектующего: платить готовые от 20 до 30 тысяч гривен и опыт работы не требуется. Всего научат через несколько дней или недель. Администратор в барбершоп: компания, выставившая это объявление, обещает заработную плату от 25 до 35 тысяч гривен, а также обучение с нуля. То есть опыт работы не требуется. “Если у тебя нет опыта, но желаешь научиться искусству продаж, мы готовы предложить бесплатное обучение и сотрудничество в нашем коллективе на удобных условиях”, — говорится в объявлении. Продавец-консультант. Продавцов критически не хватает абсолютно в разных магазинах. Вот, например, вакансию опубликовал магазин, занимающийся реализацией строительных материалов. Платить готовы от 25 до 40 тысяч гривен. Говорят, что опыт не обязателен, но будет плюсом. Предпочтение отдадут тому кандидату, который работал с товарами из категории сантехника и электроника.

Также, большой спрос на водителей совершенно разных категорий. Опыт не обязателен, но должна быть соответствующая категория. Нужны как просто водители общественного транспорта, такси, так и дальнобойщики. От 15 до 40 тысяч гривен предлагает и автомойка, которая ищет автомойщика. В компании говорят, что опыт работы не важен, более того не особо обращают внимание и на возраст потенциального работника.