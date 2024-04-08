Буде пристойна надбавка: деяким пенсіонерам перерахують пенсії заднім числом

Частині пенсіонерів підвищать пенсії заднім числом. Надбавку за квітень та травень вони отримають аж в червні 2024 року. Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів відбувся з квітня 2024 року, але реально його здійснять лише після надходження даних сплату єдиного внеску за перший квартал.

Деталі

З квітня в Україні стартував перерахунок пенсій для тих, хто продовжив працювати після досягнення пенсійного віку та набрав щонайменше 24 додаткові місяці стажу. Відповідно до даних Пенсійного фонду України пенсії перераховуються автоматично для тих, хто продовжував працювати після отримання пенсій або її перерахунку. Важлива умова — це наявність 24 місяців страхового стажу на 1 березня 2024.

В ПФУ пояснили, що перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів відбудеться з 1 квітня 2024 року. Однак сам перерахунок буде здійснено після надходження даних про сплату ЄСВ за перший квартал 2024 року. Звіти мають бути подані до 10 травня.

Додамо, що підвищення мінімальної зарплати призведе до перерахунку частини пенсій. Це стосується осіб віком від 65 років, які мають достатній стаж. Відповідно до закону вони мають право на пенсію у розмір 40% від мінімальної зарплати. Зараз ця сума складає 2840 гривень, а з першого квітня зросла до 3 200 гривень.

Як перевірити правильність нарахування пенсії

Перевірити правильність нарахування пенсії можна в будь-якому відділенні ПФУ, Для цього потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення. Співробітник ПФУ перевірить ваші дані та надасть інформацію про:

розмір пенсії;

періоди, включені до страхового стажу;

середню зарплату, яку взяли за основу для розрахунку;

розрахунок пенсії.

Потрапити до ПФУ можна через електронну чергу. Для цього потрібно подати заявку на сайті ПФУ та прийти особисто в зазначений час з документами.

Зазначимо, що перерахувати пенсію можна в разі збільшення страхового стажу, змін в законодавстві та через посилку в розрахунку.