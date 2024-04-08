Так додавати порошок в “пралку” не можна: майстер з ремонту розповів про часту помилку

Одна з вічних суперечок в мережі інтернет — як правильно додавати пральний порошок чи гель в пральну машинку. Одні переконані, що засіб краще одразу додавати в барабан. Інші стверджують переконані, що так засіб для прання вимиється і одяг погано відпереться, тому пральний засіб слід додавати в передбачений конструкцією відсік. Майстер з ремонту пральних машинок розповів, чи має це значення та як краще.

Є особливі випадки

Майстер з ремонту запевняє, що особливої різниці в тому, куди додавати миючий засіб немає Пральний порошок чи гель однаково добре розчиняється в воді та відпирає речі. Але бувають ситуації, коли будь-яку хімію для прання краще додавати виключно в спеціальний відсік.

За словами майстра. якщо напір води слабкий, то тоді гель та порошки для прання краще додавати прямо в барабан. Інакше через слабку подачу води мийний засіб буде гірше вимиватися та частково, а то і повністю залишиться в відсіку.

Що ще потрібно знати господиням

Раніше українкам розповіли, що потрібно додавати в пралку при кожному пранні. Цей дешевий та доступний “інгредієнт” здатен покращити якість прання та пом’якшити одяг краще за спеціальні засоби для прання. Мова йде про звичайну сіль. Крім вищезгаданого, вона здатна продовжити терміни служби самої пральної машинки. Річ у тім, що сіль ефективно видаляє вапняний наліт всередині пралки. Відповідно це подовжить її строки експлуатації. Щодо того, як правильно додавати сіль, то тут все просто: