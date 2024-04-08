Так добавлять порошок в “стиралку” нельзя: мастер по ремонту рассказал о частой ошибке

Один из вечных споров в сети интернет – как правильно добавлять стиральный порошок или гель в стиральную машинку. Одни убеждены, что средство лучше сразу добавлять в барабан. Другие утверждают убеждены, что так средство для стирки вымоется и одежда плохо отстирается, поэтому стиральное средство следует добавлять в предусмотренный конструкцией отсек. Мастер по ремонту стиральных машинок рассказал, имеет ли это значение и как лучше.

Есть особые случаи

Мастер по ремонту уверяет, что особой разницы в том, куда добавлять моющее средство нет. Стиральный порошок или гель одинаково хорошо растворяется в воде и отстирывает вещи. Но бывают ситуации, когда любую химию для стирки лучше добавлять исключительно в специальный отсек.

По словам мастера, если напор воды слабый, то тогда гель и порошки для стирки лучше добавлять прямо в барабан. Иначе из-за слабой подачи воды моющее средство будет хуже вымываться и частично, а то и полностью останется в отсеке.

Что еще нужно знать хозяйкам

Ранее украинкам рассказали, что нужно добавлять в стиралку при каждой стирке. Этот дешевый и доступный “ингредиент” способен улучшить качество стирки и смягчить одежду лучше специальных средств для стирки. Речь идет об обычной соли. Кроме вышеупомянутого, она способна продлить сроки службы самой стиральной машинки. Дело в том, что соль эффективно удаляет известковый налет внутри стиралки. Соответственно это продлит ее сроки эксплуатации. Относительно того, как правильно добавлять соль, то здесь все просто: