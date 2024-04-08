Як оформити лікарняний не виходячи з дому: покрокова інструкція

В Україні тепер можна оформити лікарняний онлайн, не виходячи з дому, а також отримати за нього відповідні виплати. В Департаменті комунікацій Кабінету міністрів України розповіли, як отримати електронний лікарняний.

Деталі

В першу чергу потрібно звернутися до сімейного лікаря. Це можна зробити дистанційно — за телефоном або через інтернет-зв’язок. На основі наданої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність — документ в електронній системі охорони здоров’я.

Далі особа отримає смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності від електронної системи охорони здоров’я.

Документ автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд України. На основі цієї інформації буде сформовано електронний лист непрацездатності. Відповідно, на основі цього документа будуть нараховувати виплати за час втрати працездатності.

Після цього особа отримає смс-повідомлдення від Пенсійного фонду України, в якому прописано номер лікарняного. Це означатиме, що лікарняний онлайн оформлено успішно. Далі все відбувається наступним чином:

хворий повинен повідомити роботодавця про хворобу та надати номер лікарняного;

роботодавець зможе побачити ваш лист в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

при цьому для закриття лікарняного також не потрібно буде йти до лікаря особисто, адже він закриється автоматично;

у разі потреби лікарняний можна продовжити, але для цього потрібно буде знову записатися на консультацію до лікаря;

лікар може продовжувати лікарняний залежно від тяжкості захворювання на термін до 15 календарних днів;

якщо непрацездатність триватиме довше, то лікар може продовжити листок непрацездатності на термін до 30 календарних днів.

Щодо виплати лікарняних, то їх можна отримати не раніше ніж через 7 днів після дати його закриття. Як бачите, оформити лікарняний можна з мінімальними зусиллями навіть не виходячи з дому.