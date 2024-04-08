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Простуда или аллергия: медики рассказали, как идентифицировать аллергию и облегчить симптомы

09.04.2024

Пока одни радуются солнцу и первым цветам, другие страдают от насморка и слезотечения. Вместе с медиком мы разбирались в причинах аллергии и характерных симптомах. 

Как отличить простуду от аллергии

Под аллергией подразумевают ситуации, когда иммунная система реагирует на обычные безопасные вещи с чрезмерной силой. Например, пыльцу растений принимает за что-то опасное и пытается от нее защититься. Это и есть аллергия. 

Чтобы понять, простуда у человека или действительно впервые появилась аллергия, нужно внимательно следить за симптомами. Если насморк, кашель, слезотечение, чихание и покраснение глаз продолжается более 7 дней, и при этом температура тела в норме, то с вероятностью 95% это аллергия. 

Когда может проявиться аллергия

Чаще всего аллергия появляется еще в детстве. Но иногда первые симптомы могут появиться только в 20-30 лет, а иногда далеко за 50. Например, одна из пациенток нашей собеседницы пришла с жалобами на аллергический ринит будучи бабушкой. Ее дети и внуки давно страдают аллергией. Получается, что она передала свою предрасположенность, но крепости ее организма хватило на многие годы. 

Симптомы аллергии

Аллергия на пыльцу обычно начинается с насморка и конъюнктивита. В дополнение слезотечение, чихание и ощущение песка в глазах. Это классические симптомы, с которыми сталкивается около 90% аллергиков. 

Если не бороться с этими симптомами, то со временем станет трудно дышать, добавится сухой кашель, одышка, а также свистящие хрипы, которые будет слышать сам человек. Также возможны реакции кожи – дерматит, высыпания. Иногда проявляться “пыльцевая интоксикация”:

  • слабость;
  • потливость;
  • нарушение сна и работоспособности. 

Как вылечить аллергию

Главный способ – исключение аллергенов. Конечно, полностью уберечь себя от пыльцы невозможно. Но если есть возможность лучше уехать подальше от цветущих берез, злаков и амброзии. 

В пик цветения лучше не выходить на улицу, а по возвращении сразу принимать душ, чтобы смыть с себя пыльцу. Также в период обострения аллергии лучше принимать лекарства. 

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09.04.2024
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