Застуда чи алергія: медики розповіли, як ідентифікувати алергію та полегшити симптоми

Поки одні радіють сонцю та першим квітам, інші страждають від нежитю та сльозотечі. Разом з медиком ми розбиралися в причинах алергії та характерних симптомах.

Як відрізнити простуду від алергії

Під алергією мають на увазі ситуації, коли імунна система реагує на звичайні безпечні речі з надмірною силою. Наприклад, пилок рослин приймає за щось небезпечне та намагається від нього захиститися. Це і є алергія.

Щоб зрозуміти, застуда в людини чи справді вперше з’явилася алергія, потрібно уважно стежити за симптомами. Якщо нежить. кашель, сльозотеча, чхання та почервоніння очей триває понад 7 днів, і при цьому температура тіла в нормі, то з імовірністю 95% це алергія.

Коли може проявитися алергія

Найчастіше алергія появляється ще в дитинстві. Але іноді перші симптоми можуть з’явитися лише в 20-30 років, а іноді далеко за 50. Наприклад, одна з пацієнток нашої співрозмовниці прийшла зі скаргами на алергічний риніт будучи бабусею. Її діти та онуки давно страждають алергією. Виходить, що вона передала свою схильність, але міцності її організму вистачило на багато років.

Симптоми алергії

Алергія на пилок зазвичай розпочинається з нежитю та кон’юнктивіту. На додаток сльозотеча, чхання та відчуття піску в очах. Це класичні симптоми, з якими стикається близько 90% алергіків.

Якщо не боротися з цими симптомами, то з часом стане важко дихати, додасться сухий кашель, задишка, а також свистячі хрипи, які чутиме сама людина. Також можливі реакції шкіри — дерматит, висипання. Іноді проявляється “пилкова інтоксикація”:

слабкість;

пітливість;

порушення сну та працездатності.

Як вилікувати алергію

Головний спосіб — виключення алергенів. Звісно, повністю вберегти себе від пилку неможливо. Але якщо є можливість краще виїхати якомога далі від квітучих беріз. злаків та амброзії.

В пік цвітіння краще не виходити на вулицю, а після повернення одразу приймати душ, щоб змити з себе пилок. Також в період загострення алергії краще приймати ліки.