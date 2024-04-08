Viber блокує тисячі номерів по Україні: в компанії пояснили причини

Viber поділився даними про блокування телефонних шахраїв та спамерів в Україні у 2022 та 2023 роках.

У 2022 році компанія заблокувала в Україні 130 тисяч акаунтів телефонних шахраїв та спамерів. Завдяки постійному вдосконаленню внутрішніх інструментів для поведінкової оцінки та ШІ у 2023 році кількість повідомлень про шахрайство у Rakuten Viber в Україні знизилася в декілька разів: на блокування було відправлено 37 тисяч акаунтів.

Динаміка повідомлень про шахрайські та спам-дзвінки у Rakuten Viber у 2022-2023 роках:

Загальна кількість користувачів, які повідомляли про телефонний спам або шахрайство у 2023 році, склала близько 60 тисяч. Це майже вп’ятеро менше, ніж попереднього 2022 року.

У 2023 році близько 450 000 українців отримали дзвінки від спамерів або шахраїв. Це в 3,6 разів менше, ніж минулого, 2022 року.

Rakuten Viber дбає про зниження рівня телефонного шахрайства та спаму і працює над додатковим захистом користувачів. Система антиспаму Viber блокує облікові записи, які розпізнає як шахрайські на основі різноманітних факторів, зокрема поведінкових.

Однією з ключових додаткових функцій для захисту, яка вплинула на зниження кількості скарг на спам у 2023 році, є “Ідентифікація абонентів”. Минулої осені вона зʼявилася у Rakuten Viber в Україні для користувачів Android. “Ідентифікація абонентів” допомагає користувачам ідентифікувати вхідні дзвінки від невідомих абонентів і попереджає про ймовірний спам та шахрайство. Користувачі можуть позначати вхідні виклики як спам після завершення дзвінку, допомагаючи Viber підвищити рівень захисту.

Нагадаємо про інші функції для приватності та безпеки у Rakuten Viber:

Керуйте запитами на повідомлення від незнайомих номерів у окремій папці (меню Параметри -> Конфіденційність);

Увімкніть автоматичну перевірку на спам (меню Параметри -> Конфіденційність);

За потреби налаштуйте додавання в групи та обмежте додавання лише контактами з телефонної книги (меню Параметри -> Конфіденційність);

Увімкніть функцію ідентифікації абонентів на Android (меню Параметри -> Дзвінки і повідомлення).

Нагадуємо: всі чати та особисті дзвінки у Rakuten Viber зашифровані наскрізним шифруванням. Це означає, що доступ до них завжди мають виключно співрозмовники.