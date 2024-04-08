Супермаркеты отказываются принимать у украинцев некоторые гривны и копейки

Кассиры в супермаркетах и магазинах все чаще отказываются принимать те или иные купюры и монеты. Они это объясняют тем, что нечем давать сдачу. Однако подобное поведение – это прямое нарушение действующего законодательства.

Об этом рассказали эксперты “Защиты прав потребителей”.

Детали

Там отметили, что в таком случае нужно жаловаться администрации супермаркета. Ведь согласно закону:

кассиры должны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

кассиры должны самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

При этом отмечают, что назойливое вымогательство определенной суммы – это перекладывание обязанностей кассира на продавца.

Фраза “у меня нет сдачи” не ваша, а кассира. Если кассир продолжает настойчиво это повторять, то обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности.

Что должны знать покупатели в магазинах и супермаркетах

Также украинцам напомнили, что запрещено делать охранникам. Они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар, ведь чаще всего они не представляют эти заведения, потому что работают по найму от других компаний. Если они уже совершают подобные действия, то грубо нарушают законодательство. А это уже повод для вызова полиции.

В дополнение, эксперты отмечают, что товаров с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно наличие такого это ответственность закладчика, а не покупателя.

Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами – чаще всего они не являются представителями магазина. Если же они заставляют платить за испорченный товар, то это грубое нарушение многих статей Закона Украины “О защите прав потребителей.

В случае возникновения подобной ситуации покупатели должны в первую очередь должны требовать просмотра видео с камер наблюдения. Если это не поможет, нужно вызывать полицию.