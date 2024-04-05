Важная информация от Пенсионного фонда на 6 апреля

Пенсионный фонд Украины предупредил украинцев о новой мошеннической схеме в Telegram. Главная цель – сбор личных данных украинцев.

На днях стало известно, что мошенники создали канал в Телеграмм и использовали официальный логотип Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ,

Детали

Кроме создания телеграмм канала также известно о деятельности чат-ботов, которые копируют функционал и оформление настоящего Пенсионного Фонда Украины. При этом они не имеют никакого отношения к этому.

Мошенники не только распространяют ложную информацию среди своих подписчиков, но и занимаются сбором их конфиденциальных данных, в первую очередь финансовых.

Один из примеров, который привели в Пенсионном фонде Украины – это чат-бот под названием “Клуб пенсионеров”. Его создатели установили символику Пенсионного фонда и активно предлагают людям старшего возраста вступить в этот канал.

Украинцев призывают быть бдительными, ведь этот ресурс – это лишь фейковый канал.

Подобные ресурсы никогда не администрировались Пенсионным фондом Украины поэтому присоединяться к ним не рекомендуют. Если же вы вступили в подобные группы, то ни при каких обстоятельствах не указывайте личные данные, такие как номер банковской карты и другие финансовые данные.

Контакты Пенсионного фонда Украины

В пресс-службе ПФУ призывают доверять только проверенным источникам. Если вы хотите быть в курсе событий и последних новостей о пенсиях в Украине узнавать когда будет повышение заработных плат и другую важную информацию, то стоит пользоваться только такими каналами:

Если вы не активный пользователь социальных сетей, то всегда можно лично посетить ближайший отдел Пенсионного фонда Украины, написать на электронную почту [email protected] или позвонить по одному из номеров:

0 800 503 753;

044 281 08 70;

044 281 08 71.

Только ваша бдительность поможет избежать мошеннических схем и сохранить собственные средства.