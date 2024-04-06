За стару українську гривню готові віддати більше 500 доларів: опубліковано фото

Колекціонери та нумізмати полюють не лише на старовинні чи золоті монети. Багатьох цікавлять й звичайнісінькі з першого погляду українські монети різного номіналу. Проте звичайні вони лише ззовні. Насправді за кожною такою копійкою стоїть якась цікава історія. То монета вийшла з браком або дефектом. То партію забракували і монети вийшли в обмеженій кількості. Власне саме такі екземпляри й скуповують експерти і готові платити за них чималі кошти. Наприклад, за монету номіналом в 1 гривню 1992 року випуску готові віддати 20 000 гривень. Мова про різновид 1.1 Ааг, який легко впізнати за гладким гуртом без насічок.

“На момент карбування ще не було інструменту для нанесення напису на гурт. Тому ці гривні вважаються незакінченими“, – зазначають фахівці.

Непогано цінують й інші монети

Вторгувати мінімум 1500 гривень можна й за монету номіналом у 50 копійок 2001 року. Копійка цінується тому, що випущена малим тиражем. Всього існує 5000 одиниць подібного екземпляру.

“Вірогідність знайти монету в обігу малоймовірна. Однак, на аукціонах все ж таки були поодинокі випадки, коли продавали 50 копійок 2001 року, знайдені в обігу“, – розповідають фахівці.

Також непогано цінують монети номіналом в 1 копійку 1996 року випуску. Їх є два різновиди. Перший різновид 1БА з великими ягодами можна продати приблизно за 1500-2000 гривень. Різновид 1БВ з маленькими ягодами коштує більше, а саме 2500-3000 гривень.

“Копійка 1996 р. зустрічалася не тільки в наборах НБУ, іноді її знаходили в обігу. Однак монети з обігу дешевші, ніж копійки з набору“, – розповідають нумізмати.

Це зумовлено тим, що монети, які перебували в обігу мають гірший зовнішній вигляд. Вони більш зношені. Чим новіша монета, чим в кращому вона стані, тим більше за неї готові віддати.