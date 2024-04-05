Важлива інформація від Пенсійного фонду на 6 квітня

Пенсійний фонд України попередив українців про нову шахрайську схему в Telegram. Головна мета — збір особистих даних українців.

Днями стало відомо, що шахраї створили канал в Телеграм та використали офіційний логотип Пенсійного фонду України. Про це повідомили в пресслужбі ПФУ,

Деталі

Крім створення телеграм каналу також відомо про діяльність чат-ботів, які копіюють функціонал та оформлення справжнього Пенсійного Фонду України. При цьому вони не мають жодного стосунку до цього.

Шахраї не лише ширять неправдиву інформацію серед своїх підписників, але й займаються збором їхніх конфіденційних даних, в першу чергу фінансових.

Один із прикладів, який навели в Пенсійному фонді України — це чат-бот з назвою “Клуб пенсіонерів”. Його творці встановили символіку Пенсійного фонду та активно пропонують людям старшого віку вступити в цей канал.

Українців закликають бути пильними, адже цей ресурс — це лише фейковий канал.

Подібні ресурси ніколи не адмініструватися Пенсійним фондом України тому приєднуватися до них не рекомендують. Якщо ж ви вступили в подібні групи, то за жодних обставин не вказуйте особисті дані, як от номер банківської картки та інші фінансові дані.

Контакти Пенсійного фонду України

В пресслужбі ПФУ закликають довіряти лише перевіреним джерелам. Якщо ви хочете бути в курсі подій та останніх новин про пенсії в Україні дізнаватися коли буде підвищення заробітних плат та іншу важливу інформацію, то варто користуватися лише такими каналами:

Якщо ви не активний користувач соціальних мереж, то завжди можна особисто завітати до найближчого відділу Пенсійного фонду України, написати на електронну пошту [email protected] або зателефонувати за одним із номерів:

0 800 503 753;

044 281 08 70;

044 281 08 71.

Тільки ваша пильність допоможе уникнути шахрайських схем та зберегти власні кошти.