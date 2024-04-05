Польша анонсировала ряд важных изменений для беженцев из Украины: некоторые почувствуют их уже на днях

В соседней Польше проживает очень много украинцев. Более 2 миллионов украинцев приехали туда во время войны и оформили временную защиту. Также много и тех, кто находился в Польше еще до войны, например, зарабатывал деньги, и решил пока не возвращаться в Украину. Таких очень много среди мужчин, которые в Украине военнообязанные. Те люди, которые имеют в Польше работу и могут себя самостоятельно обеспечивать жильем, не почувствуют кардинальных изменений. А вот те, кто живет в жилье, которое им предоставили поляки, могут остаться на улице.

Правительство хочет отменить программу “40 злотых”

Во-первых, польское правительство планирует отменить программу в рамках которой государство выплачивало по 40 злотых за человека тем семьям, что приютили дома беженцев из Украины. Говорят, что этой программой начали очень злоупотреблять. Однако и людей на улицу никто не выставит. Некоторое время люди смогут жить в центрах общего размещения людей.

В целом, как свидетельствуют новые данные статистики, сейчас 55% украинцев живут в жилье, которое им предоставляет работодатель. 33% живут в жилье, которое самостоятельно арендуют. 8% живут у поляков, предоставивших им убежище. И 4% жителей Украины проживают в центрах общего размещения. Еще в прошлом году эти цифры были совсем другими. А в 2022 году в центрах общего размещения и у местных людей проживало почти 50% всех прибывших из Украины.

“В начале большой войны Польша приняла наибольшее количество украинцев, которые не сразу устроились на работу. Кто-то имел накопление, кто-то уехал в другие страны ЕС, кто-то вернулся в Украину. Наконец, в Польше осталось подавляющее большинство украинцев, стремящихся работать. пользуются жильем от работодателя”, – объясняет Анна Джоболда, представитель агентства по трудоустройству.

И эта тенденция растет. То есть из Польши и дальше продолжают ехать те люди, которые по определенным причинам не могут устроиться на работу. В таком случае они едут в страны, где уровень социального обеспечения выше, например, в Германию.