Украинцев готовят к повышению тарифов за электроэнергию: когда это случится?

В последний раз в Украине повышали тарифы на электроэнергию 1 июня 2023 года и тогда цена выросла до 2,64 грн. за кВт/ч. Это повышение принесло в государственный бюджет дополнительные 18 миллиардов гривен в год. Однако ситуация в энергетических компаниях остается очень сложной. В первую очередь из-за новых обстрелов критической инфраструктуры. По словам энергетиков, они еще не полностью оправились от тех обстрелов, которые были прошлой зимой. То есть инфраструктуру еще не восстановили, а здесь уже повторные удары. Пока оцениваются убытки и их даже невозможно спрогнозировать. Некоторые ТЭЦ и ТЭС уничтожены на 50% или 100%. Все это ведет к тому, что тарифы для населения снова могут возрасти.

В НКРЭКУ анонсировали важную информацию

О том, что тарифы могут вырасти, свидетельствует и информация, которую сообщил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Он отметил, что с 1 мая будет изменена система компенсаций тарифов на электроэнергию для населения. Тарасюк отмечает, что изменения будут существенными, однако речь не идет об увеличении тарифов.

«Есть изменения, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно сказать позже“, – сказал Тарасюк.

Впоследствии в НКРЭКУ дали более развернутую версию этого заявления.

«Работа по изменению действующих тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей не ведется. В комментарии Председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка информационному агентству «Интерфакс-Украина» говорилось, что ему неизвестно о планах изменения режима ПСО с 1 мая и возможности изменений тарифов, в частности, поскольку принятие соответствующих решений не является компетенцией НКРЭКУ», — пояснили в НКРЭКУ.

В то же время эксперты на ряду с некоторыми нардепами уверены, что без увеличения тарифов на свет не обойдется. Пока об этом не говорят, потому что никто представления не имеет, как именно можно было бы увеличить тариф, и какой его размер будет оптимальным. Пока что оценивают ущерб, нанесенный энергосистеме и уже потом отходя от этих показателей будут рассчитывать новые тарифы.