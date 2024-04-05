Українців готують до підвищення тарифів за електроенергію: коли це трапиться?

Востаннє в Україні підвищували тарифи на електроенергію 1 червня 2023 року й тоді ціна зросла до 2,64 грн. за кВт/год. Це підвищення принесло в державний бюджет додаткових 18 мільярдів гривень на рік. Однак, ситуація в енергетичних компаніях залишається дуже складною. В першу чергу через нові обстріли критичної інфраструктури. Зі слів енергетиків, вони ще не повністю оговтались від тих обстрілів, що були минулої зими. Тобто інфраструктуру ще не відновили, а тут вже повторні удари. Наразі оцінюються збитки і їх навіть неможливо спрогнозувати. Деякі ТЕЦ та ТЕС знищені на 50% або й на 100%. Все це веде до того, що тарифи для населення знову можуть зрости.

У НКРЕКП анонсували важливу інформацію

Про те, що тарифи можуть зрости свідчить й інформація, яку повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк. Він зазначив, що з 1 травня буде змінено систему компенсацій тарифів на електроенергію для населення. Тарасюк зазначає, що зміни будуть суттєвими, однак мова не йде про збільшення тарифів.

«Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше“, – сказав Тарасюк.

Згодом у НКРЕКП дали більш розгорнуту версію цієї заяви.

«Робота щодо змін діючих тарифів на електричну енергію для побутових споживачів не ведеться. У коментарі Голови НКРЕКП Валерія Тарасюка інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» йшлося про те, що йому невідомо про плани зміни режиму ПСО з 1 травня та можливість змін тарифів, зокрема, оскільки ухвалення відповідних рішень не є компетенцією НКРЕКП», – пояснили в НКРЕКП.

Водночас експерти на ряду з деякими нардепами впевнені, що без збільшення тарифів на світло не обійдеться. Наразі про це не говорять, бо ніхто уявлення немає, як саме можна було б збільшити тариф, та який його розмір буде оптимальним. Поки що оцінюють збитки, які було завдано енергосистемі й вже потім відходячи від цих показників розраховуватимуть нові тарифи.