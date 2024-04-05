Президент узаконил электронные кабинеты для военнообязанных: обязательно ли ими пользоваться?

2 апреля Президент Украины узаконил появление электронного кабинета у каждого военнообязанного. Уже летом ожидается, что система окончательно заработает и у каждого будет собственный электронный кабинет. Об этом сообщила заместитель главы оборонного ведомства Екатерина Черногоренко. Также Черногоренко ответила на часто задаваемый вопрос, обязательно ли этим кабинетом пользоваться? Говорит, что нет. Данные в кабинет будут внесены автоматически, а военнообязанный только по желанию сможет пересмотреть их корректность, обновить и т.д.

“Кабинет будет создан для каждого военнообязанного, фактически это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет дело каждого гражданина/гражданки“, — сообщила она.

Какие настройки будут в электронном кабинете?

По сути, это новация, которая должна упростить военнообязанным жизнь. То есть, если вам вручили повестку и требуют явиться в ТЦУ для обновления данных, то, имея электронный кабинет, все данные можно будет внести в него. То есть не придется ехать в ТЦК, а можно все сделать находясь дома или в любой другой локации. В электронный кабинет будут внесены данные, которые можно найти на сайтах различных государственных ресурсов и в базах данных. Также это будут только те данные, которые предусмотрены законодательством.

Другие актуальные изменения

Кроме узаконивания электронного кабинета, Президент Украины также подписал документ об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Это решение позволит мобилизовать больше молодых людей в ряды ВСУ. В то же время, как заявил Зеленский, нет необходимости мобилизовывать 500 тысяч украинцев, как планировали ранее. Это подтверждает и Сырский. Говорят, что эта цифра преувеличена. Реальную пока не назвали. Добавили лишь, что Россия в очередной раз планирует мобилизовать 300 000 своих граждан.