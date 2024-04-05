Президент узаконив електронні кабінети для військовозобов’язаних: чи обов’язково ними користуватися?

2 квітня Президент України узаконив появу електронного кабінету у кожного військовозобов’язаного. Вже влітку цього року очікується, що система остаточно запрацює і у кожного буде власний електронний кабінет. Про це повідомила заступниця очільника оборонного відомства Катерина Черногоренко. Також Черногоренко відповіла на поширене запитання, чи обов’язково цим кабінетом користуватися? Каже, що ні. Дані в кабінет будуть внесені автоматично, а військовозобов’язаний лише за бажанням зможе переглянути їх коректність, оновити тощо.

“Кабінет буде створено для кожного військовозобов’язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки“, – повідомила вона.

Які опції будуть в електронному кабінеті?

По суті — це новація, яка мала б спростити військовозобов’язаним життя. Тобто, якщо вам вручили повістку і вимагають з’явитися у ТЦУ для оновлення даних, то маючи електронний кабінет всі дані можна буде внести в нього. Тобто не доведеться їхати у ТЦК, а можна все зробити перебуваючи вдома, чи у будь-якій іншій локації. У електронний кабінет буде внесено ті дані, які можна знайти на сайтах різноманітних державних ресурсів та в базах даних. Також — це будуть лише ті дані, які передбачені законодавством.

Інші актуальні зміни

Окрім узаконення електронного кабінету, Президент України також підписав документ про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Це рішення дозволить мобілізувати більше молодих людей до лав ЗСУ. Водночас як заявив Зеленський, наразі немає потреби мобілізовувати 500 тисяч українців, як планували раніше. Це підтверджує й Сирський. Кажуть, що ця цифра є перебільшеною. Реальну ж поки не назвали. Додали лише, що Росія в чергове планує мобілізувати 300 000 своїх громадян.