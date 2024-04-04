Все по закону: украинцам рассказали, за что они не должны платить в супермаркетах

Очень многие не знают своих прав и полномочий. Это неудивительно, ведь все законодательные нюансы могут знать только юристы. Однако иногда знать хотя бы базовые законы очень полезно. Например, знаете ли вы, что не должны возмещать вещь, которую вы или ваш ребенок разбил или повредил в магазине? Всю ответственность за имущество и в том числе испорченное несет владелец супермаркета/торговой точки. Нести ответственность за испорченное имущество покупатели могут лишь в том случае, если его повредили намеренно.

Об этом объясняют в Госпродпотребслужбе

Эксперты отмечают, что согласно статье 323 Гражданского кодекса покупатели не несут ответственности за товар в магазине.

“Если вы разбили случайно товар, не торопитесь за него платить, ведь законодательство на стороне потребителей“, — отмечают правоведы.

Также в этом же кодексе прописано, что владелец магазина должен позаботиться о надлежащем расположении и безопасном хранении товара. А еще не имеет права заставлять покупателей возмещать испорченное имущество или пытаться уговорить покупателя купить эту вещь.

“Поэтому если работники заведения настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала доказать в суде. Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не имеют права, а лишь зафиксировать факт повреждения своего имущества. Следует помнить, что возмещение средств за поврежденный/уничтоженный товар” производится исключительно в судебном порядке. Но уже в суде магазин должен доказать, что вы сделали это намеренно“, – отмечают эксперты.

Также об этом с вами должны общаться исключительно владелец магазина или его представитель, например управляющий или администратор. Охранники, кстати, таких полномочий не имеют. Они должны только смотреть за порядком в зале. Вынуждать покупателей что-либо компенсировать охранники не могут хотя бы потому, что они, как правило, не являются работниками супермаркета. Они работают в охранных компаниях, а не напрямую числятся в штате магазина. Если вас не отпускают из магазина – можете вызвать полицию.