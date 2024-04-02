Вы тоже допускаете эту ошибку? Украинкам рассказали о фатальной ошибке во время уборки

Эту ошибку во время уборки совершает почти каждая хозяйка. Популярное средство для чистки только добавит грязи, а может и вообще испортит вещи.

Сетью распространяют сотни популярных и не очень лайфхаков, которые вроде бы должны были помочь в уборке дома. Однако далеко не все они эффективны, а некоторые откровенно вредят.

Наверняка вы тоже делали так. Например, вы пролили кофе на диван или ковер. Что первое вы делаете? Наверное бежите за моющим средством, что-то типа стирального порошка или средства для мытья посуды. Но это решение может стать фатальным, и любимый ковер станет испорченным.

Чем категорически нельзя чистить ковры и мебель

Известный эксперт по уборке рассказал о распространенной ошибке, которую совершает почти каждая хозяйка. Он отметил, что категорически нельзя замывать пятна средствами для мытья посуды, особенно, на мягкой мебели и ковровом покрытии. Это ничем хорошим не закончится:

моющие средства всегда оставляют липкий след на поверхности;

даже, казалось бы, обильное промывание водой не смоет на сто процентов следы порошка или моющего средства;

первые дни вы не будете видеть явного следа, но уже через несколько недель этот участок будет собирать всю грязь;

после такой очистки ковер или мебель спасет только химчистка, и то не всегда.

Поэтому, чтобы убрать пятно на ковре или мебели, особенно с ворсистой поверхностью, нужно немедленно промокнуть жидкость несколькими сухими салфетками или бумажными полотенцами. Далее можно взять влажную салфетку, она прекрасно поглощает грязь и нейтрализует жир. Если же вы пролили, например, вино, то следует посыпать пятно обычной содой. Но будьте осторожны с применением различных веществ, лучше купить специальные средства для чистки ковров или других поверхностей.