Охоронцям довелося захищати звалище через диск із біткоїнами на мільярди гривень

Адміністрації Уельсу (Великобританія) довелося взяти під охорону міське звалище в Ньюпорті, після того, як його почали наповнювати старателі, які шукають загублений на смітнику жорсткий диск із 8 тис. біткоїнів (приблизно 20 млрд. гривень курсом на 2 квітня 2024 року). Про це повідомляє видання Daily Mail.

Жорсткий диск із цілими статками вирушив на звалище Ньюпорта ще 2013 року прямо з будинку одного з перших у світі криптоінвесторів Джеймса Гоуеллса. Його викинула дівчина 38-річного чоловіка під час прибирання. Що не дивно, адже Гоуеллс зберігав деталь від комп’ютера в чорному сміттєвому пакеті.

Гоуеллс та інші старателі вже кілька років намагаються знайти загублений жорсткий диск, здійснюючи набіги на звалище. Чергова хвиля охочих до багатства людей захлеснула звалище після недавнього зростання курсу біткоїна. Всі вони хочуть перерити мільйони тонн відходів у пошуках великої нагороди.

Однак місцева влада вирішила завадити Гоуеллсу та іншим ентузіастам. Нещодавно вона обгородила звалище парканом, встановила на території відеоспостереження і найняла охорону, яка захищає периметр від проникнення.

Сподіваючись змінити думку місцевої влади, Гоуеллс запропонував у разі знаходження жорсткого диска перерахувати до бюджету округу більшу частину скарбу. Однак адміністрація Уельсу виявилася непохитною. Свою відмову в управлінні мотивували тим, що звалище не можна розкривати через суворі екологічні норми.