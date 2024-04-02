В Украине нашествие фальшивых банкнот: в НБУ рассказали, какие купюры подделывают чаще всего

Мошенники, которые подсовывали людям фальшивые деньги, всегда были и вероятно еще долго будут существовать. Однако если раньше фальшивомонетчики специализировались только на подделке украинских гривен, то теперь подрабатывают даже доллары. В НБУ заявляют, что по сравнению с 2022 годом в 2023 году фальшивой налички стало меньше, но все равно на миллион настоящих купюр приходится 2,1 фальшивых.

В регуляторе рассказали, какие деньги подрабатывают чаще всего

Среди всех изъятых фальшивок преобладают купюры год выпуска которых до 2015 года. Все потому, что после 2015-го начали выпускать купюры нового образца с усиленной защитой, которые сложнее подделать.

Что касается номинала, то чаще всего подделывают 200 и 500 гривен. Фальшивые купюры номиналом в 200 гривен составляют 61% всех изъятых банкнот и 41% от всех в целом. А фейковых 500 гривен составляют 21% от всех изъятых и 41% от общей суммы. Также гораздо реже, но встречаются фальшивых 100 гривен.

“Высокие номиналы 100, 200, 500 и 1 000 грн, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах, не встречаются среди подделок. Для защиты этих банкнот, которые чаще всего привлекают внимание злоумышленников, применены легко меняющиеся инновационные элементы защиты: гражданам их легко проверить, а злоумышленникам очень сложно воспроизвести”, – рассказали в НБУ.

В частности, поверхность настоящих денег на некоторых участках шершавая, тогда как подделки преимущественно полностью гладкие. Настоящие деньги должны иметь все необходимые водяные знаки, особенно если их преподнести против солнца или света. На фальшивках не всегда они есть практически никогда.

В НБУ заявляют, что украинцам следует быть внимательнее при операциях с наличными. Чаще всего аферисты подсовывают людям подделки, когда что-то у них покупают. Если вы принимаете деньги наличкой, то тщательно ее проверьте. А если речь о валюте, например, вы продаете кому-то автомобиль, прежде чем подписать договор о продаже, проверьте доллары в кассе любого банка или обменника.