Важное обновление: каким категориям мужчин с 1 апреля разрешат выезжать за границу

Военное положение в Украине длится до 14 мая, и вероятно его продлят. Вместе с тем продолжается всеобщая мобилизация. В этот период мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны.

При этом есть определенные исключения. Поэтому некоторые мужчины все-таки могут пересечь границу.

Кто из мужчин может выехать за границу с 1 апреля

В первую очередь нужно иметь при себе документы, которые подтвердят разрешение на пересечение границы. Если с документами все в порядке, то выехать могут:

юноши до 18 лет;

мужчины в возрасте более 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку в паспорте;

лица, снятые с воинского учета по состоянию здоровья;

инвалиды I-III группы при наличии у них документов, подтверждающих инвалидность и факт получения социальных выплат (пенсии по инвалидности);

лица, получившие отсрочку из-за временной непригодности к службе сроком до шести месяцев;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым разрешено выезжать за границу по состоянию здоровья (на лечение или реабилитацию);

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым можно выехать за границу из-за профессии.

Также выехать за пределы Украины можно по семейным обстоятельствам – родители-одиночки, многодетные, лица у которых жена имеет инвалидность и тому подобное.

Еще один вариант – принадлежать к определенной профессии. Выезд разрешен сотрудникам железнодорожного транспорта, авиационному персоналу, водителям с лицензией и международные перевозки, военные в отпуске, дипломаты, члены экипажей корабля, деятели культуры для благотворительных сборов, водители волонтеры, которые ведут медицинские грузы, грузы для ВСУ или гуманитарку.

Какие документы потребуются

Для выезда из Украины понадобится: