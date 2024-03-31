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Важное обновление: каким категориям мужчин с 1 апреля разрешат выезжать за границу

01.04.2024
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Военное положение в Украине длится до 14 мая, и вероятно его продлят. Вместе с тем продолжается всеобщая мобилизация. В этот период мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны.

При этом есть определенные исключения. Поэтому некоторые мужчины все-таки могут пересечь границу.

Кто из мужчин может выехать за границу с 1 апреля

В первую очередь нужно иметь при себе документы, которые подтвердят разрешение на пересечение границы. Если с документами все в порядке, то выехать могут:

  • юноши до 18 лет;
  • мужчины в возрасте более 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку в паспорте;
  • лица, снятые с воинского учета по состоянию здоровья;
  • инвалиды I-III группы при наличии у них документов, подтверждающих инвалидность и факт получения социальных выплат (пенсии по инвалидности);
  • лица, получившие отсрочку из-за временной непригодности к службе сроком до шести месяцев;
  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым разрешено выезжать за границу по состоянию здоровья (на лечение или реабилитацию);
  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу по семейным обстоятельствам;
  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым можно выехать за границу из-за профессии.

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Также выехать за пределы Украины можно по семейным обстоятельствам – родители-одиночки, многодетные, лица у которых жена имеет инвалидность и тому подобное.

Еще один вариант – принадлежать к определенной профессии. Выезд разрешен сотрудникам железнодорожного транспорта, авиационному персоналу, водителям с лицензией и международные перевозки, военные в отпуске, дипломаты, члены экипажей корабля, деятели культуры для благотворительных сборов, водители волонтеры, которые ведут медицинские грузы, грузы для ВСУ или гуманитарку.

Какие документы потребуются

Для выезда из Украины понадобится:

  • внутренний паспорт;
  • заграничный паспорт;
  • документальное подтверждение, например, справка из ТЦК или военно-учетные документы с записью об отсрочке.

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01.04.2024
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