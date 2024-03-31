Важное обновление: каким категориям мужчин с 1 апреля разрешат выезжать за границу
Военное положение в Украине длится до 14 мая, и вероятно его продлят. Вместе с тем продолжается всеобщая мобилизация. В этот период мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны.
При этом есть определенные исключения. Поэтому некоторые мужчины все-таки могут пересечь границу.
Кто из мужчин может выехать за границу с 1 апреля
В первую очередь нужно иметь при себе документы, которые подтвердят разрешение на пересечение границы. Если с документами все в порядке, то выехать могут:
- юноши до 18 лет;
- мужчины в возрасте более 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку в паспорте;
- лица, снятые с воинского учета по состоянию здоровья;
- инвалиды I-III группы при наличии у них документов, подтверждающих инвалидность и факт получения социальных выплат (пенсии по инвалидности);
- лица, получившие отсрочку из-за временной непригодности к службе сроком до шести месяцев;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым разрешено выезжать за границу по состоянию здоровья (на лечение или реабилитацию);
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым можно выехать за границу из-за профессии.
Также выехать за пределы Украины можно по семейным обстоятельствам – родители-одиночки, многодетные, лица у которых жена имеет инвалидность и тому подобное.
Еще один вариант – принадлежать к определенной профессии. Выезд разрешен сотрудникам железнодорожного транспорта, авиационному персоналу, водителям с лицензией и международные перевозки, военные в отпуске, дипломаты, члены экипажей корабля, деятели культуры для благотворительных сборов, водители волонтеры, которые ведут медицинские грузы, грузы для ВСУ или гуманитарку.
Какие документы потребуются
Для выезда из Украины понадобится:
- внутренний паспорт;
- заграничный паспорт;
- документальное подтверждение, например, справка из ТЦК или военно-учетные документы с записью об отсрочке.
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