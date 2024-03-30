В сети показали украинские 10 копеек, за которые можно выручить 20 000 гривен

В Украине есть много редких монет, банкнот и других вещей, которые могут иметь коллекционную ценность. В большинстве своем люди, имеющие дома интересные старинные или просто уникальные вещи, выставляют их на продажу на специальных онлайн площадках. Именно проанализировав несколько объявлений на таких площадках и можно сделать выводы о том, что ценно, и за что можно выручить неплохие деньги. Например, довольно ценны украинские 10 копеек 1992 года выпуска разновидности 2.21 Вак. За них можно выторговать от 10 000 до 20 000 гривен.

Чем уникальна эта монета?

Считается, что этих монет было выпущено совсем немного, а потому они ценны. Узнать редкие 10 копеек можно по острому и узкому среднему трезубцу, замкнутому пятым и седьмым зерном третьего колоса. Гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника, а гурт имеет толстую насечку.

Какие еще монеты имеют ценность?

Абсолютно среди каждого номинала можно найти ценную партию экземпляры из которой теперь активно отыскивают нумизматы. К примеру, 1000 гривен можно выручить за 5 копеек 1996 года.

“Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт., поэтому монета редкая и имеет высокую цену“, — объясняют специалисты.

Если же вы имеете такую копейку и она при этом новая, то есть не была в обращении, то можете выручить за нее еще больше. Эксперты говорят, что состояние монеты оказывает большое влияние на ее стоимость.

Еще хорошо платят за монету номиналом 2 копейки 1996 разновидности 1 АА. Они изготовлены из алюминия или немагнитной стали. Первые можно продать за 1000 гривен, а вторые за 1500 и больше.

“2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении», – рассказывают нумизматы.