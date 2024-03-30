В мережі показали українські 10 копійок за які можна виручити 20 000 гривень

В Україні є чимало поціновувачів рідкісних монет, банкнот та інших речей, які можуть мати колекційну цінність. Здебільшого люди, які мають вдома цікаві старовинні або просто унікальні речі, виставляють їх на продаж на спеціальних онлайн майданчиках. Саме проаналізувавши кілька оголошень на таких майданчиках й можна зробити висновки про те, що є цінним, й за що можна виручити непогані гроші. Наприклад, доволі цінними є українські 10 копійок 1992 року випуску різновиду 2.21 Вак. За них можна вторгувати від 10 000 до 20 000 гривень.

Чим унікальна ця монета?

Вважається, що цих монет було випущено зовсім небагато, а тому вони є цінними. Впізнати рідкісні 10 копійок можна за гострим та вузьким середнім тризубом, замкнутими п’ятим і сьомим зерном третього колоса. Гроно №2 має форму тупокутного трикутника, а гурт має товсту насічку.

Які ще монети мають цінність?

Абсолютно серед кожного номіналу можна знайти цінну партію екземпляри з якої тепер активно вишукують нумізмати. Наприклад, 1000 гривень можна виручити за 5 копійок 1996 року.

“Тираж 5 копійок 1996 р. становив лише 5000 шт., тому монета рідкісна і має високу ціну“, – пояснюють фахівці.

Якщо ж ви маєте таку копійку і вона при цьому нова, тобто не була в обігу, то можете виручити за неї ще більше. Експерти кажуть, що стан монети дуже впливає на її вартість.

Ще гарно платять за монету номіналом 2 копійки 1996 року різновиду 1 АА. Вони виготовлені з алюмінію або немагнітної сталі. Перші можна продати за 1000 гривень, а другі за 1500 і більше.

“2 копійки 1996 року – монета, що входила до колекційного набору НБУ. Спочатку викарбували близько 2 тис. екземплярів з нержавіючої сталі, проте НБУ не дозволив включити ці монети до набору. Після цього викарбували монети з алюмінію, якими комплектували набори. 2 копійки 1996 р. зустрічаються не тільки в наборах, їх неодноразово знаходили в обігу», – розповідають нумізмати.