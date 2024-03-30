Названы три знака Зодиака, отношения которых не выдержат коридора затемнений

Конец марта этого года и начало апреля повлияет на жизнь многих людей. Все из-за коридора затемнений, который продлится с 25 марта по 8 апреля. В настоящее время большинство столкнутся с большими изменениями в жизни: личной или карьерной. У кого-то эти изменения будут к лучшему, но только не в Овнов, Львов и Стрельцов. У них есть все шансы потерять отношения у которых сейчас находятся. Ну а у одиноких представителей этих знаков может обостриться депрессивное настроение на фоне отсутствия романтических отношений в жизни.

Овен

Несмотря на то, что вы достаточно импульсивная личность, решение о возможном разрыве отношений назревало в вашей голове уже достаточно давно. Астрологи говорят, не держаться за человека насильно, если у вас действительно нет искреннего желания сохранить эти отношения. Не нужно жалеть партнера, мучиться угрызениями совести и сомнениями. Никому лучше от этого не станет, ведь психологи называют подобное явление созависимостью. Попытайтесь спокойно поговорить и отпустить друг друга. В конце концов, если есть сомнения, отношения и так уже обречены на провал.

Лев

Вы тоже захотите разорвать отношения в которых сейчас находитесь. И это при том, что в начале отношений и долгое время после вы невероятно гордились этими отношениями и считали их идеальными. Однако все меняется и закрывать глаза на очевидные вещи вы больше не хотите и не можете. Не пытайтесь пробудить в себе старые чувства, которых уже нет. Не факт, что вы не будете первое время страдать, но потом вам однозначно станет лучше. А вот, если вы будете продолжать находиться в этих отношениях, то будущее ваше вряд ли будет положительным.

Стрелец

Вы тоже не исключение из этой тройки и именно вы в вашей паре будете инициатором расставания. В определенный момент отношения стали вас тяготить. Ссор стало больше, партнер чем дальше тем больше раздражает. Астрологи говорят, что эта негативная динамика будет только нарастать. Пора обрубать это уже, пока вы не возненавидели друг друга. Просто это не ваш человек и отлично, если вы вовремя поймете это и отпустите друг друга.