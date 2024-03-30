Названо три знаки Зодіаку стосунки яких не витримають коридору затемнень

Цьогорічний кінець березня та початок квітня неабияк вплине на життя багатьох людей. Все через коридор затемнень, який триватиме з 25 березня по 8 квітня. В цей час більшість стикнуться з великими змінами у житті: особистому чи кар’єрному. В когось ці зміни будуть на краще, але тільки не в Овнів, Левів та Стрільців. Вони мають всі шанси втратити стосунки в котрих зараз перебувають. Ну а в одиноких представників цих знаків може загостритися депресивний настрій на фоні відсутності романтичних стосунків у житті.

Овен

Попри те, що ви досить імпульсивна особистість, рішення про можливе розривання стосунків назрівало у вашій голові вже досить давно. Астрологи кажуть, не триматися за людину силоміць, якщо у вас дійсно немає щирого бажання зберегти ці відносини. Не потрібно шкодувати партнера, мучитися сумліннями та сумнівами. Нікому краще від цього не стане, адже психологи називають подібне явище співзалежністю. Спробуйте спокійно поговорити й відпустити один одного. Зрештою, якщо є сумніви, то стосунки й так вже приречені на провал.

Лев

Ви теж захочете розірвати стосунки у яких зараз перебуваєте. І це при тому, що на початку відносин і довгий час після ви неймовірно пишалися цими стосунками та вважали їх ідеальними. Однак все змінюється й закривати очі на очевидні речі ви більше не хочете та й не можете. Не намагайтесь пробудити в собі старі почуття, яких вже немає. Не факт, що ви не будете перший час страждати, однак потім вам однозначно стане краще. А от, якщо ви продовжуватимете перебувати в цих стосунках, то майбутнє ваше навряд чи буде позитивним.

Стрілець

Ви також не виключення з цієї трійки й саме ви у вашій парі будете ініціатором розставання. В певний момент стосунки стали вас обтяжувати. Сварок побільшало, партнер чим далі, тим більше дратує. Астрологи кажуть, що ця негативна динаміка тільки наростатиме. Пора обрубувати це вже, допоки ви не зненавиділи один одного. Просто це не ваша людина й чудово, якщо ви вчасно зрозумієте це і відпустите один одного.