Результат удивляет: зачем опытные хозяйки добавляют соль в стиралку

Опытные хозяйки поделились интересным лайфхаком. Добавив немного соли в стиралку во время одной стирки вы заметите существенную разницу. Порошок работать лучше, пятна легче будут выпирать, а кондиционер для стирки вообще не понадобится.

Добавьте лишь горсть соли в барабан прямо на вещи перед запуском автоматической стиральной машинки. Этот метод давний и до сих пор является популярным среди хозяек. К тому же проверенный и надежный.

Что нужно делать

Добавление соли при каждой стирке имеет свои преимущества:

обычная поваренная соль повышает эффективность стирального средства. Соль выводит пятна, освежает ткань и помогает удалить даже старые загрязнения;

также соль смягчает воду и соответственно волокна ткани, то есть это дешевая замена кондиционера для стирки;

соль помогает избавиться от неприятных запахов.

Кроме того, обычная поваренная соль прекрасно влияет на механизм самой машинки. Она смягчает воду и предотвращает образование накипи. Поэтому соответственно в разы увеличивает сроки службы стиральной машинки.

Стиральный порошок насыпайте в отсек, как обычно, но с добавлением соли его количество следует уменьшить на четверть. При этом если вещи не слишком загрязнены, то можно порошка вообще не добавлять. Например, некоторые хозяйки стирают носки только в соли.

На днях также украинкам открыли лайфхак турецких хозяек. Они рассказали, как вернуть сияющую чистоту старому тюлю. Они советуют замачивать тюль на несколько часов в смеси соли и соды, а после постирать на деликатном режиме. Еще один вариант – замочить тюль в слабом растворе марганцовки на 20-30 минут, хорошо выполоскать, а после постирать. Этот простой и экономный метод позволит вернуть белизну. Но эти методы подходят для старого тюля, ведь новые синтетические ткани могут не выдержать таких экспериментов и потерять цвет или форму.