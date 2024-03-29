Многие украинцы останутся без пенсии: каждый может проверить, есть ли он в этом списке

В Украине пенсионный возраст начинается с 60 лет, за исключением некоторых профессий, где на пенсию можно выходить чуть раньше. В среднем среднестатистические украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет при условии наличия 31 года стажа (по состоянию на 2024 год). Если стажа критически не хватает, придется работать до 65 лет. Тогда пенсию можно оформить при наличии 15 лет стажа. Именно потому, что страховой стаж начал расти, львиная доля украинцев в этом году останутся без пенсии. Более того, некоторые граждане не смогут выйти на заслуженный отдых даже в следующем году, ведь стаж будет увеличиваться на 1 год до 2028 года включительно. Чтобы узнать, претендуете ли вы на пенсионные выплаты и когда сможете их оформить, нужно зарегистрироваться на сайте Пенсионного Фонда.

На сайте ПФУ есть вся информация о стаже

Информация актуальна для граждан, которым уже скоро исполнится 60 и более лет. На сайте после верификации каждый сможет зайти в личный кабинет и посмотреть на собственный стаж, а также размер налогооблагаемой зарплаты. От этой цифры зависит какой размер пенсии вы можете оформить.

Чтобы пройти верификацию, нужно иметь электронную подпись или авторизоваться с помощью одного из предложенных банковских мобильных приложений.

Итак, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно:

В 2024 году иметь 31 и более лет стажа. В 2025 году – 32 года стажа. В 2026 году – 33 года стажа. В 2028 году – 34 года стажа. В 2028 году – 35 лет стажа.

Для того чтобы оформить пенсию в 63 года нужно:

В 2024-м – от 21 до 31 года стажа; В 2025-м – от 22 до 32 лет стажа; В 2026-м – от 23 до 33 лет стажа; В 2027-м – от 24 до 34 лет стажа; В 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Некоторые депутаты отмечают, что проще повысить пенсионный возраст до 65 лет, а требования к стажу сделать прежними. Однако, вероятно, эта идея будет отклонена.