Багато українців залишаться без пенсії: кожен може перевірити, чи є він у цьому списку

В Україні пенсійний вік починається з 60 років за виключенням деяких професій, де на пенсію можна виходити трохи раніше. В середньому ж середньостатистичні українці можуть вийти на пенсію у 60 років за умови наявності 31 року стажу (станом на 2024 рік). Якщо стажу критично бракує, то доведеться працювати до 65 років. Тоді пенсію можна оформити за наявності 15 років стажу. Саме через те, що страховий стаж почав зростати, левова частка українців цьогоріч залишаться без пенсії. Ба більше деякі громадяни не зможуть вийти на заслужений відпочинок навіть у наступному році, адже стаж буде збільшуватись на 1 рік до 2028 року включно. Щоб дізнатися, чи претендуєте ви на пенсійні виплати та коли зможете їх оформити потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного Фонду.

На сайті ПФУ є вся інформація про стаж

Інформація актуальна для тих громадян, яким вже має виповнитися 60 та більше років. На сайті після верифікації кожен зможе зайти в особистий кабінет та подивитися на власний стаж, а також розмір зарплати, яка оподатковується. Від цієї цифри залежить, який розмір пенсії ви можете оформити.

Щоб пройти верифікацію потрібно мати електронний підпис або ж авторизуватися за допомогою одного із запропонованих банківських мобільних додатків.

Отож, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно:

У 2024 році мати 31 і більше років стажу. У 2025 році — 32 роки стажу. У 2026 році — 33 роки стажу. У 2028 році — 34 роки стажу. У 2028 році — 35 років стажу.

Для того, аби оформити пенсію у 63 роки потрібно:

У 2024-му – від 21 до 31 року стажу. У 2025-му – від 22 до 32 рок ів стажу У 2026-му – від 23 до 33 рок ів стажу. У 2027-му – від 24 до 34 рок ів стажу. У 2028-му – від 25 до 35 рок ів стажу.

Деякі депутати зазначають, що простіше підвищити пенсійний вік до 65 років, а вимоги до стажу зробити старими. Однак ймовірно ця ідея буде відхилена.