Залишився місяць: в Україні почнуть блокувати рахунки за переказ з картки на картку

В Україні планують ввести правила для посилення контролю над переказами з картки на картку. Стосуватимуться вони не всіх, але обмеження будуть суворими в деяких випадках.

Деталі

Відповідно до Меморандуму, в грудні минулого року парламенту запропонували новий закон. Його мета — зробити правила більш суворими для всіх українців, які проводить платежі з картки на картку. В уряді сподіваються, що вже до кінця травня цього року закон буде прийнято. Але це далеко не все, що планує Національний банк України.

Які ще обмеження хочуть запровадити

До кінця серпня цього року Національний банк України хоче розробити спеціальний документ, який допоможе оцінити які ризики можуть виникнути в роботі з платежами. Далі до кінця року цю ідею втілять в життя.

Ще один важливий документ, який НБУ хоче підготувати до кінця липня. Він почне контролювати перекази грошей між людьми — p2p перекази та інші подібні операції.

Головна мета нововведення — знати, як відстежувати та попереджати дивні або підозрілі транзакції. До кінця жовтня ці правила захочуть зробити офіційними.

В Національному банку України наголошують, що вони хочуть ввести нові правила під час дії воєнного стану. Це означає, що почнуть діяти певні ліміти на те, скільки разів та на яку суму можна робити грошових переказів з електронної картки. Буде визначено певні суми та кількість операцій на день, тиждень чи місяць.

Також хочуть обмежити, скільки грошей можна зняти готівкою через банкомати. Це роблять для того, щоб все було безпечно, і ніхто не зміг зловживати фінансовою системою в такий важкий час.

Нагадаємо, що комітет відхилив правку в законопроєкті про мобілізацію щодо блокування карток осіб, які ухиляються від мобілізації.