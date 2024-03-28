На Солнце произошла сверхмощная вспышка класса Х: когда Украину накроет буря

На днях на Земле происходила самая мощная за последние годы магнитная буря. Рассказываем, чего ожидать от солнечной активности в течение апреля.

На Солнце произошла самая мощная за несколько лет вспышка категории Х – одна из довольно значительных в рамках классификации. Об этом сообщило издание meteoagent.

Что известно об аномальной активности

Взрыв на солнце привел к двойному выбросу излучения и энергии из двух солнечных пятен. Поток энергии достиг магнитного поля Земли 24 марта и вызвал сильнейшую за последние шесть лет геомагнитную бурю. Ей присвоили уровень G4.

Согласно текущему прогнозу солнечной активности ожидается еще одна сильная вспышка, которая достигнет К-индекса 4. Эта умеренная вспышка ожидается четвертого апреля.

В период с 5 по 20 апреля геомагнитная активность будет оставаться относительно низко с К-индексами 2 или 3, то есть слабые вспышки.

21 и 22 апреля ожидается еще одна магнитная буря, она будет более значительной и достигнет 5 баллов К-индекса.

Отметим, что геомагнитные бури могут вызвать нарушения в работе систем связи, телекоммуникаций и энергоснабжения, а также оказать беспощадное влияние на здоровье людей.

Важно добавить, что прогноз солнечной активности может меняться в зависимости от наблюдений и полученных данных. Поэтому, чтобы минимизировать негативные последствия этого явления, следует отслеживать прогнозы и принимать меры предосторожности в дни прогнозируемой геомагнитной активности. В эти дни советуют больше времени проводить на свежем воздухе, не садиться за руль из-за возможного головокружения и раньше ложиться спать. Также рекомендуется иметь под руками привычные лекарства для улучшения состояния, например, для тех кто страдает высоким давлением. Кроме того, стоит отказаться от алкоголя и курения, но этот отказ не должен быть внезапным, поэтому готовиться лучше за несколько дней.

Напомним, масштаб геомагнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале от G1 (слабая) до G5 (экстремального уровня).