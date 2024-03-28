На Сонці стався надпотужний спалах класу Х: коли Україну накриє буря

Днями на Землі відбувалася найпотужніша за останні роки магнітна буря. Розповідаємо, чого очікувати від сонячної активності протягом квітня.

На Сонці стався найпотужніший за кілька років спалах категорії Х — один із досить значних в межах класифікації. Про це повідомило видання meteoagent.

Що відомо про аномальну активність

Вибух на сонці призвів до подвійного викиду випромінювання та енергії з двох сонячних плям. Потік енергії досяг магнітного поля Землі 24 березня та викликав найсильнішу за останні шість років геомагнітну бурю. Їй присвоїли рівень G4.

Згідно з поточним прогнозом сонячної активності очікується ще один сильний спалах, який досягне К-індексу 4. Цей помірний спалах очікується четвертого квітня.

В період з 5 по 20 квітня геомагнітна активність залишатиметься відносно низько з К-індексами 2 або 3, тобто слабкі спалахи.

21 та 22 квітня очікується ще одна магнітна буря, вона буде більш значною і досягне 5 балів К-індексу.

Зазначимо, що геомагнітні бурі можуть викликати порушення в роботі систем зв’язку, телекомунікацій та енергопостачання, а також чинити нещадний вплив на здоров’я людей.

Важливо додати, що прогноз сонячної активності може змінюватися залежно від спостережень та отриманих даних. Тож щоб мінімізувати негативні наслідки цього явища варто відстежувати прогнози та вживати запобіжних заходів у дні прогнозованої геомагнітної активності. В ці дні радять більше часу проводити на свіжому повітрі, не сідати за кермо через можливі запаморочення та раніше лягати спати. Також рекомендовано мати під руками звичні ліки для покращення стану, наприклад, для тих хто страждає високим тиском. Крім того, варто відмовитися від алкоголю та куріння, але ця відмова не повинна бути раптовою, тому готуватися краще за кілька днів.

Нагадаємо, масштаб геомагнітних бур оцінюється за п’ятибальною шкалою від G1 (слабка) до G5 (екстремального рівня).