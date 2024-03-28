В Украине появилась новая детская выплата: кто может оформить от 6000 до 11000 гривен на ребенка

В Украине во время войны появилось много новых видов социальной помощи. Правительство пытается подстраиваться под новые реалии украинцев и поддерживать уязвимые категории населения.

Следовательно, сейчас финансовую помощь могут получить семьи, которые временно заботятся о детях, потерявших родителей. Речь именно о детях, потерявших опеку взрослых, но еще не получивших статус сироты. Пока этот статус оформляется, а это может длиться до шести месяцев или даже больше, такие дети обычно проживают у родственников, знакомых, домах семейного типа и т.д. Отныне весь этот период до момента, когда ребенок официально получит статус сироты, ему государство будет начислять ежемесячную финансовую помощь. Эти деньги помогут временным и неофициальным опекунам заботиться о ребенке и снабжать его вещами первой необходимости.

Какой размер выплат предполагается?

Размер пособия зависит от возраста ребенка.

Дети до 6 лет претендуют на ежемесячную выплату размером в 6 407 гривен. От 6 до 18 лет – 7990 гривен. Если речь идет о ребенке с инвалидностью, то малыши, которым еще нет 6 лет, будет получать 8 970 гривен ежемесячно. Дети с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет будут получать по 11186 гривен.

Подать заявку на получение пособия может лицо, у которого ребенок будет проживать в тот период, пока будут изготовляться соответствующие документы и ребенку предоставят статус сироты. Также право оформить помощь имеет представитель временного опекуна или дома семейного типа.

Подать заявление на получение выплат можно через местные поселковые или городские советы, исполнительные органы территориальных общин или ЦНАП. Неважно, сколько времени ребенок будет проживать в приемной семье. Весь этот период выплаты будут поступать на счет опекуна.