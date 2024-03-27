У клиента Монобанка украли 70 000 кредитных гривен: что говорят в финучреждении

У мужчины списали 70 000 гривен кредитных средств, а в Монобанке утверждают, что им жаль, что так произошло.

Клиенту выставляют суммы для уплаты долга

Украинец возмущен тем, что Монобанк списал с карты 70 тысяч гривен. Было совершено 29 платежей, но финучреждение не заблокировало счет из-за подозрительной активности. В банке лишь говорят, что им обидно из-за этой ситуации. Свою жалобу клиент опубликовал на популярном тематическом сайте Минфин.

По словам клиента списание кредитных средств произошло в феврале 2024 года. Поэтому рассмотрение его заявления продолжается уже более месяца. Известно следующее.

В феврале 2024 года с кредитки было списано 70 тысяч гривен. За 4 минуты совершили 29 платежей. Банк карточку не заблокировал.

Клиент сразу обратился в банк, чтобы заблокировать карту. Также написал заявление в банк и киберполицию. Его рассматривают уже месяц, но результатов нет

При этом в банке отказываются подтверждать свои слова в письменном виде, при этом выставляют суммы для оплаты.

При этом за два дня до инцидента были попытки списания средств двумя платежами, но поскольку был выставлен лимит на кредитные средства, то операции были неуспешными.

Банк сам открыл такую большую сумму лимита, клиент не подавал заявление на увеличение, но и не знал, что можно так легко распоряжаться большой суммой.

Мужчина пытается повлиять на то, чтобы дело рассматривали быстрее. И интересуется почему он должен платить проценты.

Что говорят в Монобанке

В банке указывают, что действительно могут установить кредитный лимит автоматически. Однако об этом финучреждение сообщает в приложении. В банке утверждают, что им жаль за сложившуюся ситуацию. Они пообещали связаться с клиентом для уточнения информации. Мы следим за ситуацией и сообщим, когда будут новости.