У клиента Монобанка украли 70 000 кредитных гривен: что говорят в финучреждении
У мужчины списали 70 000 гривен кредитных средств, а в Монобанке утверждают, что им жаль, что так произошло.
Клиенту выставляют суммы для уплаты долга
Украинец возмущен тем, что Монобанк списал с карты 70 тысяч гривен. Было совершено 29 платежей, но финучреждение не заблокировало счет из-за подозрительной активности. В банке лишь говорят, что им обидно из-за этой ситуации. Свою жалобу клиент опубликовал на популярном тематическом сайте Минфин.
По словам клиента списание кредитных средств произошло в феврале 2024 года. Поэтому рассмотрение его заявления продолжается уже более месяца. Известно следующее.
- В феврале 2024 года с кредитки было списано 70 тысяч гривен. За 4 минуты совершили 29 платежей. Банк карточку не заблокировал.
- Клиент сразу обратился в банк, чтобы заблокировать карту. Также написал заявление в банк и киберполицию. Его рассматривают уже месяц, но результатов нет
- При этом в банке отказываются подтверждать свои слова в письменном виде, при этом выставляют суммы для оплаты.
- При этом за два дня до инцидента были попытки списания средств двумя платежами, но поскольку был выставлен лимит на кредитные средства, то операции были неуспешными.
- Банк сам открыл такую большую сумму лимита, клиент не подавал заявление на увеличение, но и не знал, что можно так легко распоряжаться большой суммой.
Мужчина пытается повлиять на то, чтобы дело рассматривали быстрее. И интересуется почему он должен платить проценты.
Что говорят в Монобанке
В банке указывают, что действительно могут установить кредитный лимит автоматически. Однако об этом финучреждение сообщает в приложении. В банке утверждают, что им жаль за сложившуюся ситуацию. Они пообещали связаться с клиентом для уточнения информации. Мы следим за ситуацией и сообщим, когда будут новости.
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