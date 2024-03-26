Стало известно, что Украина готовит к продаже два крупных государственных банка

По данным, которые обнародует НБУ, в Украине сейчас работает 62 банка. Однако 63% общей прибыли приходится именно на государственные банки. Самыми крупными из них считаются ПриватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Сэнс Банк и Укргазбанк. И вот стало известно, что два последних готовят к продаже. Об этом говорится в обновленном Меморандуме МВФ. Ожидается, что до конца мая будет назначен международный советник, который составит комплексный план действий по продаже этих двух банков.

Эти два банка будут приватизированы

Известно, что Министерство финансов совместно с НБУ и другими международными финансовыми организациями рассматривают возможность приватизации некоторых государственных банков. Они рассматривают и обновляют законопроект о приватизации подобного типа учреждений, который действует с 2012 года. Обновленный проект закона планируют представить парламенту уже в конце марта.

«Власть также обязалась, что все системные банки с преимущественной государственной собственностью подпадают под ответственность Минфина, а любые несистемные банки, находящиеся в государственной собственности, не будут рекапитализированы за счет фискальных ресурсов и будут переданы в Фонд гарантирования вкладов. Урегулирование в случае нарушения пруденциальных требований (изменен постоянный структурный маяк)», — говорится в Меморандуме.

Не исключение, что на такие действия правительство идет через план Ukraine Facility, который президентке Еврокомиссии уже предоставил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. В этом плане есть пункт, обязывающий Украину уменьшить количество государственных банков.

Кто купит два вышеупомянутых банка — пока неизвестно. В СМИ появлялись сообщения, что это будут иностранные инвесторы. Однако это пока не официальная версия. Что касается условий обслуживания клиентов, то здесь тоже пока ничего не известно. Изменятся ли они и если да, то в какую сторону. Пока информации почти нет.