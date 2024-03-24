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На время Великого поста изменятся цены на важный продукт: к чему готовиться украинцам

25.03.2024

В период Великого поста, который в этом году продлится с 18 марта по 4 мая, в Украине ожидается существенное подорожание рыбы. Причем это касается как свежей, так и замороженной продукции. Ожидается рост цен на уровне 15-20% в первые недели, далее, в зависимости от спроса цена снизится на 5-10%. При этом крупные сети супермаркетов по состоянию на 23 марта продают живого карпа в среднем по 171 гривне за кг.

Детали

О возможном росте цен рассказала руководитель маркетингового отдела оптового рынка с/х продукции “Шувар” Татьяна Попович. Она отметила, что после завершения поста цены вернутся на прежний уровень.

Попович объяснила, что единственная причина такого подорожания – повышенный интерес покупателей к рыбным продуктам из-за ограничения в рационе мясных продуктов во время большого поста. Поэтому соответственно люди выбирают альтернативный вариант.

По ее словам, начало Великого поста традиционно влияет на рост спроса на рыбу и морепродукты. В ответ на рост интереса растет и цена. При этом значительного роста цен или дефицита рыбы и морепродуктов не ожидается.

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Ассортимент рыбы возрастет

При этом предприниматели активно используются рост спроса для собственной выгоды. Они стараются расширить ассортимент, чтобы удовлетворить потребности покупателей.

Сколько стоит рыба в супермаркетах

Тем временем мы сравнили стоимость рыбы. В этом году свежезамороженная скумбрия уже стоит дороже, чем в прошлом месяце. По состоянию на 23 марта крупные сети супермаркетов продавали скумбрию в среднем по 147,35 гривны за кг, а это почти на 9 гривен больше среднемесячной цены в феврале.

Однако в зависимости от магазина можно приобрести мороженую скумбрию по цене от 134 до 165 гривен за кг. Кстати, самая дешевая она в Auchan.

Напомним, что сейчас в Украине стремительно дорожают яблоки. Они уже прибавили около 20% в цене. Однако это явление является сезонным.

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25.03.2024
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