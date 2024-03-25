Українці готуються до найгіршого: результати дослідження

Індекс споживчих настроїв українців у лютому 2024 року знизився на 6,2 пунктів і тепер складає 70, 2 пункти. Зменшилися всі складові індикатора окрім Індексу поточного особистого майнового стану.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Деталі

За результати дослідження настрій українців погіршується:

індекс поточного стану зменшився та складає 50 пунктів, це на 2 пункти нижче рівня цього показника в січні;

індекс економічних очікувань зменшився на 9,1 пункта та складає 83,7 пунктів;

в лютому показник індексу очікуваного рівня безробіття зріст на 10,1 пункта та складає 128,4 пунктів;

індекс інфляційних очікувань зріст на 0,9 пункта та складає 181,8 та 146 пунктів відповідно.

За словами аналітиків, зимовий період завершився погіршенням показників споживчих настроїв При цьому за двома показниками негативна динаміка значна. Спостерігається падіння Індексу споживчих настроїв та Індексу економічних очікувань. Крім того, зросли негативні очікування з безробіття.

Загалом показники впевненості та очікувань погіршують, але поточний стан без значних змін.

Звідки беруть дані

Індекс споживчих настроїв в Україні підраховують на основі вибіркового обстеження домогосподарств по Україні. В ході дослідження опитують тисячу осіб у віці від 16 років.

Значення індексу може коливатися в межах від нуля до двохсот пунктів. Значення дорівнюють 200 у тому випадку, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 пунктам коли частка позитивних та негативних оцінок однакова. Якщо значення індексу менш ніж сто одиниць, то це свідчить про те, що в суспільстві більше поширені негативні оцінки.

Враховуючи реальність в якій ми живемо, не дивно, що серед українців все більше поширені негативні настрої. Однак будемо сподіватися, що перемога над ворогом буде швидкою, тоді відповідно і розпочнеться зростання показників та реального рівня життя простих українців.