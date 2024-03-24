На час Великого посту зміняться ціни на важливий продукт: до чого готуватися українцям 

В період Великого посту, який цьогоріч триватиме з 18 березня до 4 травня, в Україні очікується суттєве здорожчання риби. Причому це стосується як свіжої, так і замороженої продукції. Очікується ріст цін на рівні 15-20% в перші тижні, далі, залежно від попиту ціна знизиться на 5-10%. При цьому великі мережі супермаркетів станом на 23 березня продають живого коропа в середньому по 171 гривні за кг.

Деталі

Про можливе зростання цін розповіла керівниця маркетингово відділу гуртового ринку с/г продукції “Шувар” Тетяна Попович. Вона зазначила, що після завершення посту ціни повернуться на колишній рівень.

Попович пояснила, що єдина причина такого здорожчання — підвищений інтерес покупців до рибних продуктів через обмеження в раціоні м’ясних продуктів під час великого посту. Тож відповідно люди обирають альтернативний варіант.

За її словами, початок Великого посту традиційно впливає на зростання попиту на рибу та морепродукти. У відповідь на зростання інтересу зростає і ціна. При цьому значного зростання цін або дефіциту риби та морепродуктів не очікується.

Асортимент риби зросте

При цьому підприємці активно використовуються зростання попиту для власної вигоди. Вони намагаються розширити асортимент, щоб задовольнити потреби покупців.

Скільки коштує риба в супермаркетах

Тим часом ми порівняли вартість риби. Цьогоріч свіжозаморожена скумбрія вже коштує дорожче, ніж минулого місяця. Станом на 23 березня великі мережі супермаркетів продавали скумбрію в середньому по 147,35 гривні за кг, а це майже на 9 гривень більше за середньомісячну ціну у лютому.

Однак залежно від магазину можна придбати морожену скумбрію за ціною від 134 до 165 гривні за кг. До речі, найдешевша вона в Auchan.

Нагадаємо, що зараз в Україні стрімко дорожчають яблука. Вони вже додали близько 20% в ціні. Однак це явище є сезонним.