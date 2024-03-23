Касается всех владельцев карт: Ощадбанк призвал проверить цифры

Один из крупнейших государственных банков Украины — Ощадбанк сообщил своим клиентам о продлении срока действия всех платежных карт, в том числе карты внутренне перемещенных лиц. Карточки будут действительными еще полгода, то есть до 30 сентября 2024 года.

Детали

Ощадбанк сообщил украинцам о продлении срока действия всех платежных карт. Они будут действительными до 30 сентября 2024 года. Однако это касается не всех карточек, а только тех, срок действия которых истек с февраля 2022 года, то есть после начала войны. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Если новая уже перевыпущена, то ее нужно будет получить в ближайшем отделении Ощадбанка.

Отметим, что карты с продленным сроком действия будут работать полноценно. Их можно использовать для расчетов в сети интернет, в торговых точках, для снятия наличных в банкоматах и других повседневных операциях.

Другие новости банковской сферы

Недавно инвестиционная компания Dragon Capital обнародовала рейтинг наиболее устойчивых банков Украины. В нем банк ПУМБ занял первое место среди отечественных банков по устойчивости и девятое место в целом.

Авторитетное жюри оценивало банки по многим критериям:

ликвидность;

достаточность капитала;

доверие вкладчиков;

доходность;

рост кредитного и депозитного портфелей и многое другое.

Поэтому ПУМБ банк получил от экспертов высокие баллы по показателям ликвидности, достаточности капитала и доходности. Высокие показатели помогли банку занять ведущую позицию и в очередной раз заявить о себе широкой общественности.

В рейтинг наиболее устойчивых банков страны вошли финансовые учреждения с наиболее жизнеспособными бизнес-моделями, достаточными резервами и качественными активами.

Поэтому соответственно популярность этого банка растет. При этом наибольшей популярностью среди украинцев пользуются ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк, однако ПУМБ имеет все шансы войти в тройку лидеров на рынке Украины.