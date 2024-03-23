Податкова знайшла спосіб перевірити неофіційні доходи українців: прийдуть листи “щастя”

Чимало українців отримують додатковий дохід з того, що здають в оренду житло. Але при цьому, вони не сплачують податки державі. Тож тепер податкова навчилася вираховувати власників, які здають житло нелегально.

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Попередньо, тіньовий бізнес оренди житла може сягати мільйонів доларів щомісячно. Як приклад розглядають Львів, де ринок оренди нерухомості можна оцінити в понад півтора мільйона доларів на місяць.

Станом на середину березня цього року середня ціна оренди квартири на місяць у Львові коштує 500 доларів. В базі міститься близько трьох тисяч таких об’єктів.

Підраховано, що це приблизно півтора мільйона доларів або 58 мільйонів гривень на місяць. Експерти підрахували, що приблизно 80-90% цих грошей перебувають в тіні.

Варто зазначити, що в Україні не заборонено здавати житло в оренду, навіть якщо людина не зареєстрована як підприємець. Однак фізична особа, яка здає в оренду квартиру, повинна сплачувати податок:

18% податку на доходи фізичних осіб;

1,5% від суми в якості воєнного збору.

Якщо за приблизними підрахунками допустили, що всі ці квартири здають фізичні особи, тоді мова йде про суму понад 11,3 мільйона гривень податків на місяць.

При цьому орендодавці кожного року повинна подавати декларацію про доходи.

Коли слід подавати декларацію

Тобто громадяни можуть здавати житло в оренду повинні подати декларацію до першого травня 2024 року потрібно подати річну декларацію за минулий рік. Тим хто здав свою нерухомість в оренду. Також потрібно декларувати і інші доходи отримані за вказаний період.

Але добровільно подавати декларацію та сплачувати податки люди не поспішають. Тож податкова служба активізувала пошук тих, хто здає житло та не сплачує податок, щоб притягнути до відповідальності.

Для цього податківці перевіряють оголошення про оренду нерухомості.