Стосується всіх власників карток: Ощадбанк закликав перевірити цифри

Один з найбільших державних банків України — Ощадбанк повідомив своїх клієнтів про продовження терміну дії всіх платіжних карток, в тому числі картки внутрішньо переміщених осіб. Картки будуть дійсними ще пів року, тобто до 30 вересня 2024 року.

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Ощадбанк повідомив українців про подовження терміну дії всіх платіжних карток. Вони будуть дійсними до 30 вересня 2024 року. Однак це стосується не всіх карточок, а лише тих, термін дії яких збіг з лютого 2022 року, тобто після початку війни. Про це повідомили в пресслужбі банку.

Якщо нова вже перевипущена, то її потрібно буде отримати у найближчому відділенні Ощадбанку.

Зазначимо, що картки з подовженим терміном дії будуть працювати повноцінно. Їм можна використовувати для розрахунків в мережі інтернет, в торгових точках, для зняття готівки в банкоматах та інших повсякденних операціях.

Інші новини банківської сфери

Нещодавно інвестиційна компанія Dragon Capital оприлюднила рейтинг найбільш стійких банків України. В ньому банк ПУМБ зайняв перше місце серед вітчизняних банків за стійкістю та дев’яте місце загалом.

Авторитетне журі оцінювало банки за багатьма критеріями:

ліквідність;

достатність капіталу;

довіра вкладників;

дохідність;

зростання кредитного та депозитного портфелів та багато іншого.

Тож ПУМБ банк отримав від експертів високі бали за показниками ліквідності, достатності капіталу та прибутковості. Високі показники допомогли банку зайняти провідну позицію та вкотре заявити про себе широкому загалу.

В рейтинг найбільш стійких банків країни увійшли фінансові установи з найбільш життєздатними бізнес-моделями, достатніми резервами та якісними активами.

Тож відповідно популярність цього банку зростає. При цьому найбільшою популярністю серед українців користуються ПриватБанк, Ощадбанк та Монобанк, однак ПУМБ має всі шанси увійти в трійку лідерів на ринку України та збільшити кількість клієнтів.