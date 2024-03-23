Українців шокували наслідками використатися смартфону в туалеті

А ви знали, що більше половини користувачів не розлучаються зі своїм смартфоном навіть під час відвідування туалету. А тим часом небезпека, на яку багато хто наражає себе, коли йде з телефоном до вбиральні, набагато вища, ніж вони можуть собі уявити. Розповімо про це просто зараз.

Прокидаючись вранці, перше, що спадає більшості людей на думку – перевірити сповіщення із соціальних мереж або прочитати новини в інтернеті. Ми встаємо з ліжка і смартфони супроводжують нас всюди, спритно перестрибуючи з однієї долоні в іншу в міру виконання ранкових процедур.

І навіть ранковий туалет більшості українців не обходиться без гортання стрічки в соцмережах. Заспокоюючи себе тим, що не можна пропустити важливе повідомлення або дзвінок від начальства, ми не можемо залишити смартфон навіть на короткий час, але найчастіше ці тривоги необґрунтовані, а 10 хвилин, проведені в туалеті, жодним чином не вплинуть на робочий ритм.

Фото: Pixabay

Лікарі серйозно занепокоєні такою прив’язаністю до електронних ґаджетів і попереджають про небезпеку, яку можуть нести смартфони під час їхнього використання в туалеті.

Геморой

Проктологи з усього світу рекомендують перебувати на унітазі не більше 10-15 хвилин. В іншому разі ви дуже скоро ризикуєте стати їхнім пацієнтом.

Однак більшість тих, хто бере із собою смартфон до туалету, схильні проводити на унітазі значно більше, ніж треба. Якщо ви маєте звичку подовгу засиджуватися зі смартфоном на унітазі, м’язи вашого таза щоразу зазнають надмірного напруження, чинячи надмірний тиск на пряму кишку.

Крім цього, ви ризикуєте зіткнутися з такими проблемами, як защемлення сідничного нерва, застій крові в ділянці малого таза, що, своєю чергою, негативно позначається на будові слизової прямої кишки і сприяє її випаданню.

Мікроби та віруси

Проблемою перебування людей у туалеті зі смартфоном у руках стурбовані не тільки проктологи. Інфекціоністи і вірусологи також б’ють на сполох і попереджають, що смартфон і вбиральня – речі несумісні.

Звичайно, ви й самі знаєте, що туалет це далеко не найчистіше місце на планеті. Але напевно, просто недооцінюєте ризики.

Згідно з дослідженнями американських вчених, проведених у громадському туалеті одного з місцевих університетів, з’ясувалося, що після натискання на кнопку змиву, над унітазом утворюється дрібнодисперсна хмара з води та екскрементів, яка швидко поширюється по всьому приміщенню на висоту до 1,5 метрів. Через свою малу вагу і розмір, краплі цієї хмари залишаються в підвішеному стані до 20 секунд, осідаючи на всі поверхні і неминуче потрапляють на ваш одяг і відкриті ділянки шкіри. А це пряме джерело таких захворювань як, Кишкова паличка, Гастроентерит, Норовірус, Легіонельоз і багатьох інших.

Кишкова паличка, гастроентерит і легіонельоз під мікроскопом. Фото: Wikimedia

Тому, навіть якщо ви добре миєте руки після відвідування туалету, хвороботворні бактерії неминуче залишаються на вашому смартфоні. Після цього ви виходите з вбиральні і зазвичай, як ні в чому не бувало, продовжуєте користуватися смартфоном, кладете його на кухонний стіл, торкаєтесь смартфоном до обличчя і тим самим контактуєте з хвороботворною мікрофлорою, наражаючи себе на ризик небезпечних захворювань.

До речі, ось як треба правильно протирати екран смартфона, нотубука і телевізора.

Поломка пристрою

Крім прямого впливу на здоров’я, під час відвідування вбиральні зі смартфоном у руках, є ризик упустити дорогий гаджет. Ви можете скільки завгодно бути впевнені в тому, що вас це не торкнеться, але статистика – річ уперта. І насправді ваші шанси втопити смартфон в унітазі протягом кількох років дорівнюють приблизно 20%. Тобто, серед усіх людей, які відвідують туалет зі смартфоном, кожен п’ятий рано чи пізно впускає пристрій у воду.

Незалежно, від того, які причини ви знаходите для себе, коли не можете розлучитися з телефоном навіть у туалеті, пам’ятайте, що у вбиральні все-таки краще зосередитися на фізіологічних потребах, а робочі завдання краще вирішувати за його межами.