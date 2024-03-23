Украинцев предупредили о значительном подорожании цен на некоторые продукты: стоит ли запасаться

В ближайшее время в Украине ожидается существенное подорожание некоторых продуктов.

Начало большого поста уже традиционно начнется со значительного подорожания популярного продукта. Во время поста растет спрос на рыбу и морепродукты, поэтому и неудивительно, что это приводит к значительному росту их стоимости.

Рыба станет золотой?

Руководитель отдела маркетинга одной из сетей магазинов рассказала, что она не прогнозирует слишком драматического развития событий и очень значительного скачка цен или дефицита. Ожидается, что цены вырастут на 5-15% и после завершения поста вернется к предыдущему уровню. Возможно стоимость стабилизируется раньше, если спрос будет оставаться стабильным.

Напомним, что во время Великого поста, который в Украине длится семь недель до Пасхи, религиозные традиции требуют от христиан, соблюдать пост, ограничив потребление животных продуктов, то есть мяса, яиц и молочных продуктов.

Именно поэтому многие переходят на растительную пищу или включают в свой рацион больше рыбных блюд. Соответственно украинские предприниматели быстро реагируют на рост спроса, поэтому ассортимент морепродуктов расширяется, а стоимость растет.

Подорожают ли другие продукты

Также весной существенно возрастает стоимость овощей и фруктов. Морковь, картофель, яблоки, свекла и многое другое стремительно дорожает. Однако это уже не связано с постом. Все дело в сезонности, весной запасы этих овощей и фруктов в хранилищах стремительно уменьшаются, поэтому соответственно стоимость растет. Ситуация будет оставаться такой вплоть до нового урожая, и это типично для Украины.

При этом все совсем скоро начнут дешеветь некоторые овощи, уже через несколько недель в продаже будет недорогая редиска, огурцы, помидоры и свежая зелень. Конечно, они еще не будут такими вкусными и ароматными как летом, но помогут внести разнообразие в повседневный рацион.