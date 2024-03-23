Українців попередили про значне подорожчання цін на деякі продукти: чи варто запасатися

Найближчим часом в Україні очікується суттєве здорожчання деяких продуктів.

Початок великого посту вже традиційно почнеться зі значного здорожчання популярного продукту. Під час пост зростає попит на рибу та морепродукти, тому і не дивно, що це призводить до значного зростання їх вартості.

Риба стане золотою?

Керівниця відділу маркетингу однієї з мереж магазинів розповіла, що вона не прогнозує надто драматичного розвитку подій та дуже значного стрибка цін або дефіциту. Очікується, що ціни зростуть на 5-15% і після завершення посту повернеться до попереднього рівня. Можливо вартість стабілізується раніше, якщо попит залишатиметься стабільним.

Нагадаємо, що під час Великого посту, який в Україні триває сім тижнів до Великодня, релігійні традиції вимагають від християн, дотримувати посту, обмеживши споживання тваринних продуктів, тобто м’яса, яєць та молочних продуктів.

Саме тому чимало людей переходять на рослинну їжу або включають до свого раціону більше рибних страв. Відповідно українські підприємці швидко реагують на зростання попиту, тому асортимент морепродуктів розширюється, а вартість зростає.

Чи здорожчають інші продукти

Також навесні суттєво зростає вартість овочів та фруктів. Морква, картопля, яблука, червоний буряк та багато іншого стрімко дорожчає. Однак це вже не пов’язано з постом. Вся справа в сезонності, навесні запаси цих овочів та фруктів в сховищах стрімко зменшуються, тож відповідно вартість зростає. Ситуація залишатиметься такою аж до нового врожаю, і це типово для України.

При цьому все зовсім скоро почнуть дешевшати деякі овочі, вже за кілька тижнів в продажі буде недорога редиска, огірки, помідори та свіжа зелень. Звісно, вони ще не будуть такими смачними та ароматними як влітку, але допоможуть внести різноманітність в повсякденний раціон.