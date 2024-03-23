Українцям назвали 4 продукти, які категорично не можна їсти на сніданок: можна “вбити” шлунок

Чимало людей відмовляються від сніданку, адже бажають позбутися зайвих кілограмів. Однак такий підхід лише ускладнює проблему з зайвою вагою. Ранок вкрай важливо починати зі здорового сніданку.

Дієтолог розповіла, з яких продуктів не варто починати свій день.

4 найгірші ідеї сніданку

Дієтологи наполегливо рекомендують відмовитися від кількох продуктів:

Каші швидкого приготування. Готові каші містять велику кількість цукру і практично не мають поживних речовин. Для прикладу, каша швидкого приготування швидко підвищують рівень цукру в крові, але вони не несуть ніякої шкоди організму.

Смузі. Не варто починати свій сніданок зі смузі, не поєднуючи його з будь-якими поживними продуктами. Навіть стакан смузі, особливо, якщо в ньому багато фруктів, призведе до різкого стрибка цукру в крові. А потім — його різке падіння. Саме тому спочатку вам здасться, що ви наїлися, але через деякий час у вас прокинеться “звірячий” апетит, що змусить вас з’їсти багато “зайвих” калорій ще до обіду.

Протеїнові батончики. Протеїнові батончики — ще один непотрібний сніданок, який пропонується покупцям як корисний. Однак такі батончики містять багато цукру і мінімум білка. Саме додавання цукру робить цей продукт одним із найгірших варіантів для сніданку в цьому списку.

Фруктовий сік. Соки навіть свіжовижаті також містять велику кількість цукру. Соки багаті поживними речовинами та антиоксидантами, але в них також значно

менше клітковини, ніж в цільних фруктах. Саме тому не варто робити фруктовий сік частиною свого сніданку.

Водночас дієтологи радять починати сніданок з калорійних, але корисних страв. Вівсяна каша, яку потрібно заварювати, омлет з овочами та зеленню, грінки. Доповніть сніданок горіхами та сухофруктами. Також на сніданок можна з’їсти щось “шкідливе”, наприклад, цукерку чи мармелад, адже за день ви витратите ці калорії.